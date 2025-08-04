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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на 5 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Гривна значительно потеряла позиции по отношению к евро.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курс валют

НБУ установил курс валют на 5 августа / © pixabay.com

Нацбанк установил официальный курс валют на вторник, 5 августа. Доллар прибавил еще 3 коп. Евро взлетело на 70 коп. Злотый вырос на 16 коп.

Об этом идет речь на сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,79 (+3 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 48,34 (+70 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,30 (+16 коп.)

Напомним, мы писали о том, чего ожидать от курса валют в Украине на текущей неделе, каким может быть курс доллара и евро, что выгоднее — доллар, евро или другие варианты.

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