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Курс валют на 5 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый
Гривна значительно потеряла позиции по отношению к евро.
Нацбанк установил официальный курс валют на вторник, 5 августа. Доллар прибавил еще 3 коп. Евро взлетело на 70 коп. Злотый вырос на 16 коп.
Об этом идет речь на сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 41,79 (+3 коп.)
Курс евро
1 евро - 48,34 (+70 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,30 (+16 коп.)
Напомним, мы писали о том, чего ожидать от курса валют в Украине на текущей неделе, каким может быть курс доллара и евро, что выгоднее — доллар, евро или другие варианты.