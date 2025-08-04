Что происходит с вашим телом во время сна с открытым окном: вы удивитесь

Сон. / © Freepik

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Интересно, что на продолжительность и качество нашего сна влияют условия в спальне. Учитывая это – насколько хороша идея спать с открытым окном?

Новые исследования проливают новый свет на этот вопрос, пишеш Kobieta w INTERIA.PL.

Температура в нашей спальне – один из ключевых факторов, влияющих на сон. Эксперты отмечают, что 17-19 градусов Цельсия в помещение - это те оптимальные условия, которые способствуют более быстрому засыпанию, снижают риск бессонницы и уменьшают риск частых пробуждений посреди ночи. Именно поэтому даже зимой следует кратковременно проветрить комнату перед сном.

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Сон с открытым окном – исследование

Ученые из датского Технического университета провели интересное исследование. Его результаты свидетельствуют о том, что сон с открытым окном в спальне улучшает качество сна и концентрацию на следующий день. 87% спавших в таких условиях сообщили об улучшении самочувствия утром. Кроме того, они лучше справлялись с короткими когнитивными тестами, проводившимися после пробуждения.

Какие же были результаты у людей, спавших в закрытом помещении? Подобных результатов, как в тестах на самочувствие, так и на концентрацию, достигли всего 70% опрошенных.

"Сами исследователи отмечают, что нужен дальнейший анализ. Исследуемая группа была небольшой, охватывая 40 спален. Тем не менее, это основа для изучения условий в наших домах и оценки наших собственных привычек гигиены сна", - говорится в статье.

Преимущества сна в спальне с открытыми окнами

Специалисты отмечают, что при таких условиях в комнате улучшается циркуляция воздуха. В то же время, снижается уровень углекислого газа, который в закрытом помещении может негативно влиять на качество сна и концентрацию после пробуждения.

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Исследования показывают? люди, спящие с открытым окном, засыпают быстрее, у них не прерывается сон. Кроме того, отдых при более низкой температуре может поддерживать функцию иммунной системы и даже улучшать обмен веществ.

Кому нельзя спать с открытым окном

Шум транспорта или громкие соседи могут нарушить сон, особенно для людей, чувствительных к шуму.

Во время сезона цветения фруктовых деревьев или каких-то цветков, а также при высоком уровне загрязнения воздуха сон в таких условиях может усугубить симптомы аллергии и негативно повлиять на вашу дыхательную систему.

Также избегайте этой привычки во время резких перепадов температуры или ветреной погоды – при таких условиях можно легко простудиться и переохладиться.

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Напомним, ранее мы писали о том, почему во сне вы не можете скрыться или закричать. Для многих людей сны, в которых им приходится бежать, кричать на кого-то или плакать от страха, чрезвычайно тревожны.