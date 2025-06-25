Что происходит с телом, если ежедневно просыпаться в 5 утра

Будильник. / © Pixabay

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Мысль о пробуждении в 5:00 уже кажется изнурительной. Впрочем, раннее пробуждение может быть полезно для вашего ума, тела и общего самочувствия.

Об этом сообщает издание domino , со ссылкой на данные академического журнала Nature Communications.

Профессор биоинженерии и члена консультативного совета по сну Бенджамин Смарр объясняет, что наш организм запрограммирован на режимы сна. Каждый человек рождается с определенным хронотипом, определяющим ваш график и необходимое количество сна.

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По словам ученых, простое изменение времени на будильнике не изменит вашу жизнь волшебным образом за одну ночь, особенно если вы прирожденная "сова". Однако есть много доказательств того, что это может принести пользу.

После одного дня

Первый день раннего пробуждения не будет особенно легким или приятным. Переход на ранний сон может занять несколько дней.

"Совам", говорят ученые, сначала может быть тяжело лечь спать раньше, они могут бодрствовать столько часов, сколько нужно организму.

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"Фаза быстрого сна важна для обновления памяти и эмоциональной энергии в день. Если прервать ее слишком рано, скажем, в 5 утра, вы почувствуете усталость и раздражение", - объясняет Смарр.

Даже если вам удастся выспаться полноценно, есть большая вероятность, что вы будете измотаны до конца дня, можете ощущать легкую вялость и физическую усталость. При необходимости можно лечь спать на несколько часов раньше, советуют ученые.

После одной недели

Возможно, вы не будете настоящей ранней птичкой через неделю, но вы уже на пути к этому.

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"Первую неделю подряд вы начнете лучше привыкать к пробуждению в 5 утра. Ваше тело и мышцы начнут подстраиваться под ход вашего цикла сна", - говорит доктор Дэвид Гройнер.

Впрочем, скорость адаптации организма к новому времени пробуждения зависит от ваших личных биологических часов. Просыпаться на час-два раньше может быть легко. Однако кардинальное изменение графика сна может потребовать больше времени.

Учитывая это, возможно, вы начнете замечать некоторые изменения в своем настроении и аппетите. Ведь раннее пробуждение может повлиять на два природных гормона организма: кортизол и мелатонин.

Ученые объясняют, что пробуждение с восходом солнца – это естественный процесс, потому что выработка мелатонина и внутренние регуляторные часы зависят от солнечного света или его недостатка. Это одна из причин, почему некоторые люди впадают в депрессию и спят больше в зимние месяцы, когда светового дня меньше.

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Раннее пробуждение может помочь регулировать уровень кортизола, который контролирует уровень сахара в крови, уменьшает воспаление и обмен веществ. Этот кортизол дает вам энергию, чтобы просыпаться и преодолевать трудности в течение дня.

После одного месяца

"Если вы целый месяц просыпаетесь в 5 утра, должны начать видеть преимущества того, как ваша производительность может возрасти", - рассказывает доктор Гройнер.

Люди, которые встают рано, более проактивны - это определяется как "готовность и способность изменить ситуацию в свою пользу". Впрочем, более продуктивный день – только один элемент пазла. Исследование Университета Торонто показало: люди, которые просыпаются раньше, в общем-то счастливее и имеют лучший взгляд на жизнь.

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"Вы всегда должны пытаться спать не менее семи часов. Что угодно меньше может негативно повлиять на ваше здоровье и продуктивность", - добавляет Гройнер.

После шести месяцев

Как только вы достигнете шестимесячной отметки, вы можете официально назвать себя ранней птичкой.

"Через шесть месяцев этого процесса вы сможете обернуться назад и увидеть значительный рост производительности вашего ежедневного графика по сравнению с началом. Тело начнет просыпаться в это время, вероятно, без будильника", - говорит ученый.

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Если раннее пробуждение все еще кажется рутиной, возможно, пора вернуться к более позднему времени пробуждения.

"В течение нескольких месяцев вы либо будете в форме и адаптированы, либо будете полностью несчастны", - добавляет Гройнер.

Если вы все еще чувствуете истощение и откровенную раздражительность, вернитесь к обычному графику сна. В конце концов, недосыпание оказывает большее влияние, чем необходимость выпить несколько дополнительных чашек кофе, чтобы продержаться в течение дня. Длительное недосыпание связывают с диабетом, сердечными заболеваниями и даже преждевременной смертностью.

Прислушайтесь к своему телу и вы поймете, какой график сна лучше всего подходит именно вам.

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Напомним, ученые определили лучшие и самые плохие позы для сна. Поза для сна не просто привычная позиция, а важный фактор, влияющий на наше здоровье, качество сна и даже внешний вид.