Впервые в истории робот-гуманоид совершил полет

Робот-гуманоид / © скриншот с видео

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Итальянские специалисты по робототехнике достигли невероятного успеха: впервые в истории была продемонстрирована способность человекоподобного робота подниматься вертикально вверх. Это настоящий прорыв в научно-техническом развитии, который подтверждает реалистичность создания роботов с возможностью полета, приближая нас к фантастическим идеям науки будущего.

Об этом пишет t4.

Главным героем этого события стал iRonCub MK3 — робот в виде ребенка. Четыре мощных реактивных двигателя дали ему шанс подняться над землей.

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Платформа iRonCub уходит корнями в популярный исследовательский проект iCub — человекоподобного андроида размером около метра, который уже много лет служит основой для экспериментов с искусственным интеллектом. У него выразительное «детское» лицо и адаптивные конечности — все это помогало исследователям создавать модели поведения, познания и взаимодействия с окружающим миром.

Для того, чтобы придать роботу способность взлета, инженерам пришлось полностью переделать его тело. Вместо привычных предплечий на руках появились реактивные двигатели. Также был добавлен второй набор двигателей на спине, напоминающий ранец. Это намного изменило пропорции конструкции, увеличило ее массу и нагрузку на все части корпуса.

Чтобы выдержать новые требования, инженеры установили титановый хребет, который обеспечивает прочность и стабильность. Кроме того, чтобы предотвратить перегрев от выхлопов более 600 °C, были интегрированы специальные теплоизоляционные панели, защищающие внутренние структуры и электронику.

Но зачем вообще нужен такой робот? В отличие от современных наземных роботов, таких как на гусеницах или колесах, iRonCub может перемещаться даже по завалам, где трудно ходить. Это открывает широкие возможности для применений в спасательных операциях после землетрясений, пожаров, затоплений или других катастроф.

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Он сможет проникать в обломки зданий, высвобождать людей, доставлять еду или медикаменты туда, где робот-человек не попадет. Кроме того, робот пригоден для ремонта инфраструктуры в труднодоступных местах: под мостами, в узких шахтах или даже в зонах с радиацией или химическим загрязнением, где пребывание человека опасно.

Разработка системы управления полетом оказалась чрезвычайно сложной задачей. Иногда нужно одновременно координировать движения всех суставов и мощность 4 двигателей, чтобы корпус оставался стабильным даже при малейших колебаниях. Инженеры разработали многоуровневый контроллер: он в реальном времени анализирует позицию каждой части тела робота и уровень тяги двигателей, постоянно оптимизируя их взаимодействие. Чтобы избежать аварий и сбой в расчетах, все модели прошли многочисленные тестирования в виртуальных симуляторах перед тем, как начали реальные полеты.

Тестовый запуск показал, что идея летающего гуманоида жизнеспособна. Сейчас главная задача — сделать систему такой, чтобы робот был устойчивым к воздействию окружающей среды, в частности сильного ветра. Инженеры уже работают над тем, чтобы iRonCub смог преодолевать внешние испытания — штормовые порывы, неровный ветер и другие факторы.

Этот первый полет не просто демонстрирует факт — он задает направление будущего развития робототехники. Мы стоим на грани появления роботов, способных работать там, где человек не может быть из-за опасности, физических ограничений или ограниченного доступа. И хотя до полноценного автономного летающего гуманоида еще далеко, факт на данный момент — огромное достижение.

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Напомним, ранее мы писали о том, что и Китае робот-гуманоид с искусственным интеллектом «напал» на своих разработчиков