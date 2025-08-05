ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
164
Час на прочитання
4 хв

Донька Путіна нарешті заговорила про ненависть до батька: що сталося

Ймовірна дочка Володимира Путіна натякнула на ненависть до батька.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Луїза Розова

Луїза Розова

Ймовірна позашлюбна донька російського диктатора Володимира Путіна, 22-річна Луїза Розова, вперше за довгий час вийшла з тіні. В емоційному дописі у соцмережах вона опублікувала свої фото та натякнула на ненависть до батька.

Усе, що відомо про заяви Розової, читайте на ТСН.ua.

Що пов’язує Розову з Путіним

Луїза народилася 3 березня 2003 року в Санкт-Петербурзі під іменем Єлизавета Кривоногих. Її мати, ймовірна колишня коханка Путіна, після народження дівчинки раптово розбагатіла. У свідоцтві Луїзи немає імені батька, однак вона зареєстрована як Володимирівна.

Дівчина, яка роками уникала публічності, опублікувала селфі з відкритим обличчям і емоційним дописом:

«Так чудово знову показати світові своє обличчя. Це щодня нагадує мені, ким я народилася і хто зруйнував моє життя. Людина, яка забрала мільйони життів і зруйнувала моє».

Імені Путіна вона не назвала, але в інтернеті одразу припустили, що йдеться саме про нього.

Життя Розової в еміграції

Після вторгнення Росії в Україну Луїза виїхала з РФ і переїхала до Парижа. Там вона здобула освіту в галузі мистецтва, працювала кураторкою антивоєнних виставок, діджейкою та модельєркою.

У червні 2024 року російська художниця в еміграції Настя Родіонова публічно відмовилась співпрацювати з галереєю, де працювала Розова, через її спорідненість із режимом.

Художниця вважає, що в умовах «загарбницької війни Росії» організатори будь-яких публічних заходів за участю антивоєнних художників і тим паче «прямих жертв режиму» повинні демонструвати «максимальну прозорість і підвищену чуйність».

Зараз Луїза вперше відреагувала на це безпосередньо словами:

«Я справді винна у діях своєї сім’ї, яка навіть не чує мене?»

У червні журналісти BILD поспілкувалися з колишніми студентами паризької академії ICART, яку Луїза Розова успішно завершила, а також із художниками, які знали її з виставкових проєктів.

«Дуже мила дівчина. Чи винна вона в тому, хто її батьки?», — зазначали люди, які знають Розову.

Тепер Луїза, що перебуває в еміграції у Парижі, активно змінює образ: у своєму Instagram вона публічно відмежовується від гламуру та культу брендів, типових для дітей російської еліти: «Лляна сорочка без логотипу може передати більше правди, аніж дизайнерська шовкова сукня».

Розова вибухнула після хвилі хейту

Згодом Луїза Розова поскаржилася на потік негативних повідомлень у соцмережах.

«Якесь божевілля відбувається зараз. Досить писати мені. Я не маю жодного стосунку до політики. Я не маю жодного стосунку до ситуації у світі. Я нічого не буду коментувати з того, що мені пишуть зараз. Дякую за увагу! , — зазначила Розова.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Розову неодноразово критикували через ймовірні родинні зв’язки з Путіним. Тоді на тлі хейту вона видалила свої сторінки в соцмережах.

Луїза Розова / © Instagram

Луїза Розова / © Instagram

Що відомо про доньку Путіна

Інформація про особисте життя Путіна традиційно засекречена. Відомо, що від шлюбу з Людмилою Шкребньовою він має двох доньок — Марію (1985 р.н.) і Катерину (1986 р.н.), які нині використовують прізвища Воронцова і Тихонова відповідно. Також російські й західні ЗМІ неодноразово писали про роман Путіна з гімнасткою Аліною Кабаєвою та можливу наявність у них спільних дітей — цю інформацію Кремль ніколи не підтверджував.

Єлизавета Кривоногих, яку також знають як Луїзу Розову, народилася 2003 року. Її мати — Світлана Кривоногих, петербуржанка, яка в 1990-х роках нібито мала близькі стосунки з Путіним, коли той ще не обіймав посаду президента Росії. Вже у 2000-х Світлана з простої прибиральниці стрімко перетворилася на мультимільйонерку.

Луїза мешкає у Франції під прізвищами Руднова та Розова. Журналісти проаналізували російські бази даних і встановили: Єлизавета Руднова, народжена 3 березня 2003 року, користується тим самим номером телефону, що й Єлизавета Кривоногих. Цей номер також фігурує в записах як «Розова Єлизавета Володимирівна» та «Розова Луїза Володимирівна».

Прізвище Руднова, ймовірно, обране не випадково. Олег Руднов — давній соратник Путіна, петербурзький медіаменеджер, який помер у 2015 році. Його родина, за даними журналістів, виконувала і продовжує виконувати делікатні доручення в інтересах президента РФ.

Відомо також, що Світлана Кривоногих із 2023 року перебуває під санкціями Великої Британії та Канади.

Нагадаємо, раніше ТСН знайшла байстрючку диктатора Путіна в Парижі.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie