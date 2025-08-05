Донька Путіна нарешті заговорила про ненависть до батька: що сталося

Луїза Розова

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Ймовірна позашлюбна донька російського диктатора Володимира Путіна, 22-річна Луїза Розова, вперше за довгий час вийшла з тіні. В емоційному дописі у соцмережах вона опублікувала свої фото та натякнула на ненависть до батька.

Усе, що відомо про заяви Розової, читайте на ТСН.ua.

Що пов’язує Розову з Путіним

Луїза народилася 3 березня 2003 року в Санкт-Петербурзі під іменем Єлизавета Кривоногих. Її мати, ймовірна колишня коханка Путіна, після народження дівчинки раптово розбагатіла. У свідоцтві Луїзи немає імені батька, однак вона зареєстрована як Володимирівна.

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Дівчина, яка роками уникала публічності, опублікувала селфі з відкритим обличчям і емоційним дописом:

«Так чудово знову показати світові своє обличчя. Це щодня нагадує мені, ким я народилася і хто зруйнував моє життя. Людина, яка забрала мільйони життів і зруйнувала моє».

Імені Путіна вона не назвала, але в інтернеті одразу припустили, що йдеться саме про нього.

Життя Розової в еміграції

Після вторгнення Росії в Україну Луїза виїхала з РФ і переїхала до Парижа. Там вона здобула освіту в галузі мистецтва, працювала кураторкою антивоєнних виставок, діджейкою та модельєркою.

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У червні 2024 року російська художниця в еміграції Настя Родіонова публічно відмовилась співпрацювати з галереєю, де працювала Розова, через її спорідненість із режимом.

Художниця вважає, що в умовах «загарбницької війни Росії» організатори будь-яких публічних заходів за участю антивоєнних художників і тим паче «прямих жертв режиму» повинні демонструвати «максимальну прозорість і підвищену чуйність».

Зараз Луїза вперше відреагувала на це безпосередньо словами:

«Я справді винна у діях своєї сім’ї, яка навіть не чує мене?»

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У червні журналісти BILD поспілкувалися з колишніми студентами паризької академії ICART, яку Луїза Розова успішно завершила, а також із художниками, які знали її з виставкових проєктів.

«Дуже мила дівчина. Чи винна вона в тому, хто її батьки?», — зазначали люди, які знають Розову.

Тепер Луїза, що перебуває в еміграції у Парижі, активно змінює образ: у своєму Instagram вона публічно відмежовується від гламуру та культу брендів, типових для дітей російської еліти: «Лляна сорочка без логотипу може передати більше правди, аніж дизайнерська шовкова сукня».

Розова вибухнула після хвилі хейту

Згодом Луїза Розова поскаржилася на потік негативних повідомлень у соцмережах.

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«Якесь божевілля відбувається зараз. Досить писати мені. Я не маю жодного стосунку до політики. Я не маю жодного стосунку до ситуації у світі. Я нічого не буду коментувати з того, що мені пишуть зараз. Дякую за увагу! , — зазначила Розова.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Розову неодноразово критикували через ймовірні родинні зв’язки з Путіним. Тоді на тлі хейту вона видалила свої сторінки в соцмережах.

Луїза Розова / © Instagram

Що відомо про доньку Путіна

Інформація про особисте життя Путіна традиційно засекречена. Відомо, що від шлюбу з Людмилою Шкребньовою він має двох доньок — Марію (1985 р.н.) і Катерину (1986 р.н.), які нині використовують прізвища Воронцова і Тихонова відповідно. Також російські й західні ЗМІ неодноразово писали про роман Путіна з гімнасткою Аліною Кабаєвою та можливу наявність у них спільних дітей — цю інформацію Кремль ніколи не підтверджував.

Єлизавета Кривоногих, яку також знають як Луїзу Розову, народилася 2003 року. Її мати — Світлана Кривоногих, петербуржанка, яка в 1990-х роках нібито мала близькі стосунки з Путіним, коли той ще не обіймав посаду президента Росії. Вже у 2000-х Світлана з простої прибиральниці стрімко перетворилася на мультимільйонерку.

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Луїза мешкає у Франції під прізвищами Руднова та Розова. Журналісти проаналізували російські бази даних і встановили: Єлизавета Руднова, народжена 3 березня 2003 року, користується тим самим номером телефону, що й Єлизавета Кривоногих. Цей номер також фігурує в записах як «Розова Єлизавета Володимирівна» та «Розова Луїза Володимирівна».

Прізвище Руднова, ймовірно, обране не випадково. Олег Руднов — давній соратник Путіна, петербурзький медіаменеджер, який помер у 2015 році. Його родина, за даними журналістів, виконувала і продовжує виконувати делікатні доручення в інтересах президента РФ.

Відомо також, що Світлана Кривоногих із 2023 року перебуває під санкціями Великої Британії та Канади.

Нагадаємо, раніше ТСН знайшла байстрючку диктатора Путіна в Парижі.