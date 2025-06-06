Донька Путіна у Парижі працює у галереї, де виставляються українські художники

Таємна донька Путіна Ліза Руднова

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Позашлюбна донька президента РФ Володимира Путіна та його колишньої коханки Світлани Кривоногих працює у Парижі кураторкою виставок в галереї, де виставляють свої роботи, зокрема, українські художники.

Про це повідомила російська опозиційна журналістка і художниця Настя Родіонова на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, директор майданчиків «L association» Дмитро Долинський підтвердив їй, що менеджеркою у галереях Studio Albatros і L gallery працює Єлизавета Руднова. Саме під таким прізвищем, як раніше встановили журналісти-розслідувачі, у Франції проживає донька Світлани Кривоногих та Володимира Путіна.

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Настя Родіонова зазначила, що від початку повномасштабної війни Росії проти України у галереї Studio Albatros виставляли роботи як антивоєнних російських, так і українських художників.

«Я вірю в презумпцію невинуватості, в те, що діти не несуть відповідальності за злочини своїх батьків. Але, в розпал війни зіткнення людини з родини бенефіціарів режиму з його жертвами є неприпустимим», — написала вона.

Художниця вважає, що в умовах «загарбницької війни Росії» організатори будь-яких публічних заходів за участю антивоєнних художників і тим паче «прямих жертв режиму» повинні демонструвати «максимальну прозорість і підвищену чуйність».

«Ми повинні знати, з ким працюємо і вирішувати, чи готові ми до цього. Моя особиста відповідь у цьому випадку — ні. Впевнена, що більшість художників, яких я знаю, як і я, не підозрювали, з ким мають справу, виставляючись на майданчиках Studio Albatros і L gallery», — зазначила вона.

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Що відомо про таємну доньку Путіна

Дівчина, яку називають ще однією позашлюбною донькою Путіна з’явилася на світ 3 березня 2003-го року. Її мати — жителька Санкт-Петербурга Світлана Кривоногих, яка у 1990-х роках познайомилася із тоді ще місцевим чиновником міськради Володимиром Путіним.

Зараз Світлана Кривоногих одна з найбагатших жінок Росії, акціонерка і членкиня правління банку «Росія», власниця квартири у Монако.

Для навчання дівчина обрала приватний освітній заклад неподалік Тріумфальної арки в центрі Парижа — школу менеджменту в культурі та мистецтві ICART. Тут вона навчалася під іменем Єлизавета Руднова.

Таке прізвище було обрано не випадково. Олег Руднов — колись був близьким другом Путіна, він очолював 5-й канал в Санкт-Петербурзі і помер 2015 року.

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Більше про Єлизавету Кривоногих-Руднову читайте у розслідування ТСН.