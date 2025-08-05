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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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В Євросоюзі прокоментували тиск Трампа на Росію

Євросоюз залишається на зв'язку та координує роботу щодо санкцій з міжнародними партнерами.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

Європейський Союз вітає тиск на Кремль з боку адміністрації президента США Дональда Трампа. Адже наразі агресорка Росія не зацікавлена у припиненні війни проти України,

Про це заявила речниця Єврокомісії Аніта Гіппер, повідомляє “Укрінформу”.

«По-перше, Росія не зацікавлена в мирі. Україна – хоче, ЄС – хоче. Ніхто не хоче більше миру, ніж Україна та ЄС. По-друге, ми вітаємо будь-який тиск, і зокрема тиск США, на Росію з використанням будь-яких необхідних інструментів, щоб та погодилася на припинення вогню», - повідомила вона.

Разом з тим Гіппер наголосила, що Єврокомісія не коментуватиме майбутні кроки щодо санкцій проти РФ. Адже, каже політикиня, публічне обговорення дій Євросоюзу у зв’язку із можливими варіантами обмежень, що можуть бути введені США, є передчасним.

«Але точно зрозуміло, що ЄС має намір постійно збільшувати тиск на Росію через санкції та інші інструменти, які він має в розпорядженні», - резюмувала речниця Єврокомісії.

Нагадаємо, 28 липня президент США Дональд Трамп під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії заявив, що вирішив скоротити для диктатора РФ Володимира Путіна 50-денний термін на припинення війни в Україні. З його слів, це "приблизно  10 або 12 днів". Причиною називає відсутність прогресу.

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