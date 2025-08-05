В Евросоюзе прокомментировали давление Трампа на Россию

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Европейский союз приветствует давление на Кремль со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Ведь на данный момент агрессор Россия не заинтересована в прекращении войны против Украины,

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Хиппер, сообщает «Укринформ».

«Во-первых, Россия не заинтересована в мире. Украина — хочет, ЕС — хочет. Никто не хочет больше мира, чем Украина и ЕС. Во-вторых, мы приветствуем любое давление, и в частности давление США, на Россию с использованием любых необходимых инструментов, чтобы та согласилась на прекращение огня», — сообщила она.

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Вместе с тем Хиппер подчеркнула, что Еврокомиссия не будет комментировать предстоящие шаги по санкциям против РФ. Поскольку, говорит политик, публичное обсуждение действий Евросоюза в связи с возможными вариантами ограничений, которые могут быть введены США, является преждевременным.

«Но точно понятно, что ЕС намерен постоянно увеличивать давление на Россию через санкции и другие инструменты, которыми он располагает», — резюмировала пресс-секретарь Еврокомиссии.

Напомним, 28 июля президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Великобритании заявил, что решил сократить для диктатора РФ Владимира Путина 50-дневный срок на прекращение войны в Украине. По его словам, это "приблизительно 10 или 12 дней". Причиной называет отсутствие прогресса.