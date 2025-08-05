Що має зробити водій під час повітряної тривоги: алгоритм дій

Водій / © Pexels

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Звук сирени, що пронизує міський гамір, став тривожною буденністю для мільйонів українців. Особливо гостро він сприймається за кермом, коли відчуття контролю над ситуацією миттєво зникає. Правоохоронці та рятувальники невпинно наголошують: ігнорувати сигнал повітряної тривоги — це грати в небезпечну лотерею з власним життям.

Навіть якщо здається, що загроза далеко, кілька хвилин, проведених у безпечному місці, є неоціненною інвестицією у власне виживання, інформує Авто bigmir)net.

Отже, що робити, якщо сигнал небезпеки застав вас у дорозі? Перший і найголовніший крок — зберігати спокій та діяти за чітким алгоритмом. Негайно почніть знижувати швидкість та шукайте місце для зупинки. Важливо припаркувати автомобіль на узбіччі або в будь-якому іншому місці, де він не заважатиме руху іншого транспорту, а головне — проїзду спеціальної техніки: автомобілів швидкої допомоги, пожежних та поліції. Ваша машина не повинна ставати перешкодою на шляху до порятунку інших.

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Після повної зупинки необхідно вимкнути двигун, вийняти ключ із замка запалювання та взяти з собою найнеобхідніші речі: документи, телефон, аптечку та тривожну валізу, якщо вона є в авто. Обов’язково заблокуйте автомобіль. Цей, на перший погляд, простий набір дій має критичне значення. Покинутий транспортний засіб не повинен стати легкою здобиччю для мародерів або неконтромованим об’єктом у разі вибухової хвилі.

Наступний етап — пошук найближчого укриття. Автомобіль, попри уявне відчуття захищеності, є одним з найнебезпечніших місць під час обстрілів. Тонкий метал кузова та велика площа скління не здатні захистити від уламків, а паливний бак становить додаткову загрозу. Тому, покинувши авто, негайно прямуйте до найближчого потенційного сховища. Ідеальним варіантом є спеціалізоване бомбосховище або станція метрополітену. Якщо таких об’єктів поруч немає, підійдуть підземні паркінги, підвали міцних будівель, підземні переходи.

Якщо ви опинилися у житловому районі, де немає спеціалізованих укриттів, поліція радить заходити до будь-якої капітальної споруди. Намагайтеся спуститися на найнижчий можливий поверх і знайти місце, яке відповідає «правилу двох стін». Це означає, що між вами та вулицею має бути щонайменше дві капітальні стіни. Перша стіна візьме на себе силу вибуху, а друга захистить від уламків. Уникайте приміщень з великими вікнами та скляними вітринами.

Вкрай важливо уникати певних місць, які можуть стати пасткою. Ніколи не ховайтеся під мостами, шляхопроводами чи естакадами — ці конструкції можуть обвалитися внаслідок влучання. Також тримайтеся подалі від об’єктів критичної інфраструктури, адміністративних будівель, автозаправних станцій та будь-яких споруд, які можуть бути потенційною ціллю для ворога. Пам’ятайте, що головна мета — віддалитися від відкритого простору та знайти надійне заглиблене приміщення.

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Слід також враховувати рекомендацію патрульних поліцейських щодо маршрутів пересування. За можливості, уникайте центральних проспектів та магістралей. У разі оголошення тривоги на таких вулицях швидко утворюються затори, що робить вас та інших водіїв вразливою мішенню. Плануйте свої поїздки з урахуванням можливих об’їзних шляхів через менш завантажені вулиці. Це не лише підвищує вашу особисту безпеку, але й сприяє загальній мобільності в місті під час надзвичайних ситуацій. Дисципліна та відповідальність кожного водія — це колективний внесок у спільну безпеку.

Раніше ми писали, чому поліція може зупинити автомобіль навіть без порушення ПДР. В Україні є чітко визначені підстави для зупинки автомобіля. Але на практиці це може статись, якщо автівка здається патрульним підозрілою.