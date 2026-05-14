Осторожно, магнитный шторм: солнечная активность 15 мая

Ожидается высокая солнечная активность, связанная с мощными вспышками на Солнце.

Ожидается магнитный шторм в пятницу, 15 мая

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 15 мая 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В пятницу, 15 мая, по прогнозам специалистов, Землю накроет магнитный шторм с К-индексом 6-7 (красный уровень), причиной которого стали мощные вспышки на солнце и последующие выбросы корональной массы, направленные в стороны Земли.

Ожидается, что пик геомагнитной активности придется именно на пятницу, когда магнитосфера планеты окажется под значительным воздействием солнечного ветра. Магнитные бури такого уровня считаются сильными и могут заметно влиять не только на самочувствие метеозависимых людей, но и на работу некоторых технических систем и средств связи.

Врачи рекомендуют в день магнитного шторма снизить физические и эмоциональные нагрузки, избегать стрессов, пить больше воды и уделить внимание полноценному отдыху. Также желательно ограничить употребление кофеина и алкоголя, которые могут дополнительно нагружать организм.

Кроме того, в период повышенной солнечной активности возрастает вероятность наблюдения северного сияния, и при благоприятных условиях его можно будет увидеть даже в более низких широтах, чем обычно.

