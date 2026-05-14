Россияне ударили по украинской железной дороге: что известно о последствиях (фото)

В результате удара был поражен маневровый локомотив. Бригада вовремя отправилась в укрытие.

Автор публикации
Елена Капник
Укрзализныця.

Укрзализныця / © Associated Press

В ночь на четверг, 14 мая, российская армия нанесла удар по железной дороге в Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

«Враг и ночью продолжил наносить целенаправленные удары по железной дороге. На этот раз в Харьковской области», — отметили в компании.

В результате атаки был поражен маневровый локомотив. Благодаря работе мониторинговых центров локомотивная бригада вовремя покинула тепловоз и прошла в укрытие. Обошлось без пострадавших.

«В целом за эти дни в результате массированных атак были повреждены четыре локомотива "Укрзализныци"», — добавили в «УЗ».

Ночная атака на железную дорогу. / © Укрзализныця

Как сообщалось, 13 мая в Здолбунове в Ровенской области во время массированного удара РФ погибли двое железнодорожников. Один получил ранения. По данным компании, работники на момент атаки не находились на рабочих местах.

В общей сложности накануне 23 российских удара пришлись на железнодорожные объекты на западе, севере и в центральной части Украины. В результате атаки повреждены: три локомотива, семь вагонов пригородного сообщения, восемь грузовых вагонов, пять тяговых подстанций, пять депо и два моста.

