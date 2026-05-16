Астрологічний прогноз на 16 травня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: братися за роботу над новими справами не рекомендується: у першій його половинці на шляху успіху постануть дратівливість і агресія, у другій — занепад сил. Але можна — і потрібно — планувати як професійне, так і особисте життя, де знайдеться місце не тільки для реальності, а й для фантазій і навіть мрій.
Символ дня: Третє око.
Стихія дня: вода.
Щасливе число дня: 1.
Щасливий колір дня: червоний, чорний.
Щасливі камені дня: кварц, гірський кришталь, діамант.
За яку частину тіла відповідає: лицьова частина голови, головний мозок.
Хвороби дня: велика ймовірність проблем із головним мозком і шлунково-кишковим трактом, також існує небезпека підхопити інфекцію.
Харчування дня: необхідно відмовитися від гострої та гарячої їжі, а шкідливі — насамперед, жирні та м’ясні — продукти потрібно замінити овочами та фруктами, також бажано включити до раціону трав’яні чаї без цукру.
Стрижка дня: стригтися категорично не рекомендується.
Дачні роботи дня: можна займатися прибиранням дачної ділянки, обрізанням сухих гілок, боротьбою зі шкідниками.
Магія і містика дня: можна знімати псування і пороблення, створювати захисні талісмани й обереги. Ворожіння — як за допомогою ворожки, так і самостійне — може дати відповідь на важливе запитання.
Сни дня: побачивши неприємний сон, потрібно намагатися одразу ж про нього забути або хоча б нікому про нього не розповідати, тоді він не збудеться.
Табу дня: не можна замишляти погане проти іншої людини — будь-який негатив повернеться до того, від кого виходить.
Цитата дня: «Хоч якими короткими є слова „так“ і „ні“, вони вимагають ретельного роздумування» (Піфагор).
