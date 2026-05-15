Невістка Трампа одягла на державний бенкет обтислу сукню з квітковою вишивкою і доповнила лук сумкою Lady Dior

Син президента США Ерік Трамп і його дружина Лара відвідали державний бенкет у Пекіні, організований президентом КНР Сі Цзіньпіном у Великому залі народних зборів з нагоди офіційного візита Трампа з делегацією до цієї країни.

Лара обрала для такої події елегантну коричневу сукню приталеного силуету з квітковою вишивкою бісером, лелітками й камінням. Вбрання мало короткі рукави, високий комір-стійку та застібки-вузлики, що нагадували традиційну китайську сукню чонсам.

Аутфіт Лара доповнила білою стьобаною сумочкою Lady Dior, золотим браслетом Cartier і діамантовими сережками-цвяшками. Вона мала гарну зачіску з локонами, макіяж з акцентом на очах і нюдовий манікюр.

Ерік Трамп був одягнений у класичний чорний костюм, білу сорочку та сіру краватку.

Нагадаємо, Лара Трамп у білій сукні з чорним принтом polka dot і короткими рукавами-ліхтариками відвідала Храм Неба в Пекіні.

