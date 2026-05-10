Отрута на тарілці: науковці назвали найпопулярніший у світі продукт, який може бути небезпечним

Це картопля фрі, яка давно стала однією з найулюбленіших страв у світі. Її подають у кафе, ресторанах швидкого харчування і часто готують вдома. Хрустка скоринка та яскравий смак роблять цей продукт надзвичайно популярним серед дорослих і дітей. Однак науковці та лікарі дедалі частіше попереджають: регулярне вживання картоплі фрі може серйозно нашкодити організму. Причина не лише у великій кількості олії, а й у небезпечних речовинах, які утворюються під час смаження.

Чому картоплю фрі називають небезпечною

Під час обсмажування картоплі за високих температур утворюється речовина, яка називається акриламід. Саме вона викликає найбільше занепокоєння у науковців. Фахівці пояснюють, що надмірне накопичення акриламіду в організмі може негативно впливати на нервову систему та підвищувати ризик розвитку серйозних захворювань.

Картопля фрі містить дуже багато жиру, солі та швидких вуглеводів. Через це страва стає надзвичайно калорійною. Регулярне вживання такої їжі може сприяти ожирінню, проблемам із серцем, підвищеному тиску та порушенням обміну речовин.

Чому особливо небезпечний фастфуд

У закладах швидкого харчування олію нерідко використовують багато разів поспіль. Через багаторазове нагрівання у ній утворюються шкідливі сполуки, які ще більше погіршують якість продукту.

Саме тому домашня картопля, приготована у духовці, вважається значно безпечнішою за магазинний фастфуд.

Лікарі радять не робити таку їжу частиною щоденного раціону. Вживати картоплю фрі варто лише зрідка та у невеликих кількостях. Особливо обережними слід бути людям із зайвою вагою, діабетом або проблемами із серцево-судинною системою.

Чим можна замінити картоплю фрі

Більш корисною альтернативою вважається картопля, запечена у духовці з мінімальною кількістю олії.

Також гарним варіантом можуть бути овочі на грилі або домашні картопляні шматочки, обсмажені без занурення в олію.

Якщо ви любите смажену картоплю, не варто пересмажувати її до темно-коричневого кольору, адже саме у засмаженій скоринці накопичується найбільше шкідливих речовин. Крім того, важливо використовувати свіжу олію та не перегрівати її.

