Что получила Украина на саммите НАТО: Умеров раскрыл ключевые решения

Саммит НАТО в Анкаре / © Рустем Умеров

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Союзники выделят 70 миллиардов евро на оборону Украины в 2026 году. Также на саммите НАТО в Анкаре подписали три новых соглашения по дронам (Drone Deal), а Канада и Норвегия объявили о передаче новых систем ПВО.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров.

Саммит НАТО в Анкаре — о чем договорилась Украина

По словам секретаря СНБО, эти 70 миллиардов евро пойдут на оружие для военных, увеличение собственного производства и укрепление обороны. Главной задачей украинской делегации на саммите было как раз развивать украинский оборонный сектор и углублять сотрудничество с партнерами.

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«В ходе саммита также подписали три новых соглашения Drone Deal. Сегодня эта инициатива уже объединяет девять стран. Украина стала мировым лидером в сфере беспилотных технологий, и мы превращаем этот боевой опыт в долгосрочное стратегическое партнерство с союзниками», — добавил Рустем Умеров.

Саммит НАТО в Анкаре / © Рустем Умеров

По его словам, в рамках мероприятия украинская сторона также провела ряд двусторонних переговоров, в том числе с президентом США Дональдом Трампом. В ходе этой встречи были приняты важные решения по усилению ПВО.

Саммит НАТО в Анкаре / © Рустем Умеров

Кроме того, состоялись встречи с премьер-министром Канады Марком Карни, федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом, премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен, а также с лидерами Эстонии, Финляндии, Дании, Италии. Умеров добавил, что каждая из этих договоренностей приближает справедливый и продолжительный мир и укрепляет безопасность в Европе.

Саммит НАТО в Анкаре — последние новости

Напомним, 7 июля в Анкаре стартовал саммит НАТО. В столицу Турции съехались лидеры всех 32 стран-членов Альянса. Прибыл и президент Украины Владимир Зеленский.

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После встречи с Зеленским президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что его администрация способна достигать договоренностей даже в самых сложных международных конфликтах.

Также заявил, что США уже оказывают давление на Российскую Федерацию в результате войны в Украине, а американский лидер планирует провести разговор с главой Кремля.

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