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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Путин пошел на радикальный шаг из-за кризиса с горючим: что ввел

Кремль закрывает границы для собственного дизеля и готовится к закупке горючего из-за границы.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Владимир Путин

Владимир Путин / © Associated Press

Россия, которая годами притворялась «энергетической сверхдержавой», из-за внутреннего кризиса полностью запретила вывозить дизель за границу. Чтобы хоть как-то перекрыть дефицит, уже в этом месяце Кремль станет покупать горючее у других стран.

Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на ковре у диктатора Владимира Путина во время совещания с правительством, передают пропагандистские СМИ.

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Теперь ограничения на экспорт дизеля были распространены даже на самих российских производителей, которым закрыли выход на зарубежные рынки. Российские чиновники жалуются, что запрет якобы временный, а исключение сделают лишь для немногих поставок по межправительственным соглашениям.

«В этом месяце Россия начнет импортировать горючее из других стран», — добавил Александр Новак.

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Напомним, кремлевский диктатор Владимир Путин призвал немедленно решить проблему с дефицитом и высокими ценами на горючее в Крыму.

Ранее мы писали, что президент России заявил об использовании резервов, дефиците на АЗС и возможном запрете экспорта дизеля.

В то же время, кремлевские пропагандисты не скрывают паники — Маргарита Симоньян истерически призвала граждан «терпеть» и не драматизировать из-за дефицита бензина.

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Дата публикации
Количество просмотров
271
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