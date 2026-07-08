Путин пошел на радикальный шаг из-за кризиса с горючим: что ввел

Владимир Путин / © Associated Press

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Россия, которая годами притворялась «энергетической сверхдержавой», из-за внутреннего кризиса полностью запретила вывозить дизель за границу. Чтобы хоть как-то перекрыть дефицит, уже в этом месяце Кремль станет покупать горючее у других стран.

Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на ковре у диктатора Владимира Путина во время совещания с правительством, передают пропагандистские СМИ.

Кремль запретил экспорт дизеля — что происходит в России

Теперь ограничения на экспорт дизеля были распространены даже на самих российских производителей, которым закрыли выход на зарубежные рынки. Российские чиновники жалуются, что запрет якобы временный, а исключение сделают лишь для немногих поставок по межправительственным соглашениям.

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«В этом месяце Россия начнет импортировать горючее из других стран», — добавил Александр Новак.

Топливный кризис в РФ — последние новости

Напомним, кремлевский диктатор Владимир Путин призвал немедленно решить проблему с дефицитом и высокими ценами на горючее в Крыму.

Ранее мы писали, что президент России заявил об использовании резервов, дефиците на АЗС и возможном запрете экспорта дизеля.

В то же время, кремлевские пропагандисты не скрывают паники — Маргарита Симоньян истерически призвала граждан «терпеть» и не драматизировать из-за дефицита бензина.

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