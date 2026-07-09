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Польські МіГ-29 для України: міністр повідомив про несподіваний поворот
Київ та Варшава повернулися до обговорення можливого передавання літаків.
Польща та Україна відновили переговори щодо передавання Києву польських винищувачів МіГ-29.
Про це повідомляє польське видання Onet із посиланням на заяву міністра національної оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша.
За словами очільника польського оборонного відомства, після паузи сторони знову повернулися до обговорення можливого передавання літаків, тоді як позиція Варшави залишається незмінною.
«Пропозиція чітка: МіГи в обмін на дрони. Українці спочатку сказали "так", потім почали вагатися, тепер повернулися до переговорів — і це дуже добре. Розраховую, що ця пропозиція буде успішно реалізована», — цитує міністра агентство PAP.
Як зазначає Onet, ще донедавна питання передавання польських МіГ-29 Україні вважалося фактично закритим. Водночас тепер обидві сторони знову сіли за стіл переговорів.
Косіняк-Камиш не уточнив, що саме стало причиною поновлення діалогу.
Водночас заступник міністра національної оборони Польщі Станіслав Взьонтек в інтерв’ю TOK FM, яке цитує Wirtualna Polska, припустив, що інтерес до польських винищувачів проявляють й інші європейські держави.
«Зацікавленість ними в Європі велика, тож я переконаний, що ці МіГи знайдуть своє місце в системі безпеки, у широкому розумінні безпеки Європи», — сказав Взьонтек.
Передавання польських МіГ-29 Україні — що відомо
Нагадаємо, раніше міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава не передаватиме Україні винищувачі МіГ-29, оскільки, за його словами, Київ відмовився ділитися технологіями виробництва безпілотників.
Окрім того, заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський зазначав, що Київ не зацікавлений в отриманні МіГ-29 без попередньої модернізації, водночас польська сторона не готова оплачувати оновлення винищувачів.
Водночас український військовий експерт Іван Киричевський зауважив, що навіть без безпосереднього передавання Україні ці літаки можуть допомогти Збройним силам.