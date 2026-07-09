Польські МіГ-29 для України: міністр повідомив про несподіваний поворот

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш / © скриншот з відео

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Польща та Україна відновили переговори щодо передавання Києву польських винищувачів МіГ-29.

Про це повідомляє польське видання Onet із посиланням на заяву міністра національної оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша.

За словами очільника польського оборонного відомства, після паузи сторони знову повернулися до обговорення можливого передавання літаків, тоді як позиція Варшави залишається незмінною.

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«Пропозиція чітка: МіГи в обмін на дрони. Українці спочатку сказали "так", потім почали вагатися, тепер повернулися до переговорів — і це дуже добре. Розраховую, що ця пропозиція буде успішно реалізована», — цитує міністра агентство PAP.

Як зазначає Onet, ще донедавна питання передавання польських МіГ-29 Україні вважалося фактично закритим. Водночас тепер обидві сторони знову сіли за стіл переговорів.

Косіняк-Камиш не уточнив, що саме стало причиною поновлення діалогу.

Водночас заступник міністра національної оборони Польщі Станіслав Взьонтек в інтерв’ю TOK FM, яке цитує Wirtualna Polska, припустив, що інтерес до польських винищувачів проявляють й інші європейські держави.

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«Зацікавленість ними в Європі велика, тож я переконаний, що ці МіГи знайдуть своє місце в системі безпеки, у широкому розумінні безпеки Європи», — сказав Взьонтек.

Передавання польських МіГ-29 Україні — що відомо

Нагадаємо, раніше міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава не передаватиме Україні винищувачі МіГ-29, оскільки, за його словами, Київ відмовився ділитися технологіями виробництва безпілотників.

Окрім того, заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський зазначав, що Київ не зацікавлений в отриманні МіГ-29 без попередньої модернізації, водночас польська сторона не готова оплачувати оновлення винищувачів.

Водночас український військовий експерт Іван Киричевський зауважив, що навіть без безпосереднього передавання Україні ці літаки можуть допомогти Збройним силам.

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