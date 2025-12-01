Сара Фергюсон зробила неоднозначну заяву про покійну королеву Єлизавету II: що вона сказала

Сара Фергюсон / © Associated Press

Колишня герцогиня Йоркська вважає, що покійна королева Єлизавета II спілкується з нею із потойбіччя.

Нещодавно Сара Фергюсон виступила на форумі Creative Women Platform у Лондоні, де з теплотою розповіла про своїх усиновлених собак — коргі королеви Єлизавети II, які залишилися жити з нею та з Ендрю після смерті королеви.

Коргі королеви Єлизавети II / © Associated Press

Сара сказала: «У мене є собаки. Я маю її коргі. Щоранку вони приходять і кричать: „Гав-гав“ і таке інше, і я впевнена, що це вона розмовляє зі мною. Я впевнена, що це вона нагадує мені, що вона все ще тут». Далі колишня герцогиня Йоркська, сміючись, продовжила: «У будь-якому разі, найголовніше, що мені випала величезна честь бути її невісткою. Це дуже важливо. І коли я їхала сюди, я побачила лінію Елізабет у метро і сказала собі: „Я хочу, щоб усі пам’ятали, якою дивовижною жінкою вона була“, пише express.

Коргі королеви Єлизавети II і Сара Фергюсон / © Сара Фергюсон/Instagram

Цей публічний вихід Сари був до того, як король Чарльз позбавив її колишнього чоловіка титулу герцога Йоркського та титулу принца, а Сара перестала називатися герцогинею Йоркською. Також тепер експодружжя має придбати нове житло. Вже відомо, що Ендрю переїде до Сандрінгема, у приватний маєток у Норфолку, а ось де житиме Сара — не відомо, хоча вже є деякі припущення щодо цього.

Сара Фергюсон і королева Єлизавета II / © Getty Images

