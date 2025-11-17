- Дата публікації
"Операція королівські коргі": чому король Чарльз має намір забрати улюблених собак Єлизавети II свого брата
Ходять чутки, що король Чарльз хоче забрати коргі своєї покійної матері у брата Ендрю.
Мік і Сенді — два собаки королеви Єлизавети II, жили з Сарою та Ендрю — колишніми герцогом і герцогинею Йоркськими — в Королівській лоджі, з якої незабаром їм належить виїхати. Кажуть, що монарх стурбований подальшою долею собак своєї дорогої матері і думає над тим, щоб знайти їм більш підходящий будинок.
Британський журналіст Роб Шутер, посилаючись на придворних, повідомив, що «Чарльз готується відібрати улюблених коргі королеви Єлизавети у колишнього принца Ендрю, тому що він більше не вірить, що його опальний молодший брат здатний піклуватися про них», пише usmagazine.com.
Той факт, що Ендрю та Сара більше не житимуть разом після того, як покинуть Ройал-Лодж, мабуть, вплинув на ставлення короля Чарльза до коргі. «Її Величності подобалася Фергі, але вона шалено захищала цих собак. Вона ніколи не хотіла б, щоб вони залишалися тільки з Сарою, і Чарльз знає це краще, ніж будь-хто інший», — каже королівський експерт.
Раніше, нагадаємо, у заяві для The Independent Букінгемський палац підтвердив, що коргі колишньої пари, які раніше належали покійній королеві Єлизаветі II, залишаться з ними після того, як ті покинуть королівський маєток Royal Lodge у Віндзорі. Однак залишається не зрозумілим з ким із них житимуть собаки — з Ендрю, який переїжджає до Сандрінгема або з Сарою, яка начебто планує оселитися в Португалії.