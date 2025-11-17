"Операція королівські коргі": чому король Чарльз має намір забрати улюблених собак Єлизавети II свого брата

Коргі Мік та Сенді / © Associated Press

Реклама

Мік і Сенді — два собаки королеви Єлизавети II, жили з Сарою та Ендрю — колишніми герцогом і герцогинею Йоркськими — в Королівській лоджі, з якої незабаром їм належить виїхати. Кажуть, що монарх стурбований подальшою долею собак своєї дорогої матері і думає над тим, щоб знайти їм більш підходящий будинок.

Коргі Мік і Сенді / © Associated Press

Британський журналіст Роб Шутер, посилаючись на придворних, повідомив, що «Чарльз готується відібрати улюблених коргі королеви Єлизавети у колишнього принца Ендрю, тому що він більше не вірить, що його опальний молодший брат здатний піклуватися про них», пише usmagazine.com.

Фергі з коргі / © Сара Фергюсон/Instagram

Той факт, що Ендрю та Сара більше не житимуть разом після того, як покинуть Ройал-Лодж, мабуть, вплинув на ставлення короля Чарльза до коргі. «Її Величності подобалася Фергі, але вона шалено захищала цих собак. Вона ніколи не хотіла б, щоб вони залишалися тільки з Сарою, і Чарльз знає це краще, ніж будь-хто інший», — каже королівський експерт.

Реклама

Сара та Ендрю / © Getty Images

Раніше, нагадаємо, у заяві для The Independent Букінгемський палац підтвердив, що коргі колишньої пари, які раніше належали покійній королеві Єлизаветі II, залишаться з ними після того, як ті покинуть королівський маєток Royal Lodge у Віндзорі. Однак залишається не зрозумілим з ким із них житимуть собаки — з Ендрю, який переїжджає до Сандрінгема або з Сарою, яка начебто планує оселитися в Португалії.