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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
293
Время на прочтение
1 мин

Настя Каменских вернулась в Киев и показала, как проводит время с мамой-красавицей и крестной Кудлай

Артистка долгое время находилась за границей, а это же приехала в Украину.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Настя Каменских

Настя Каменских / © Пресс-служба NK

Украинская певица Настя Каменских после длительного пребывания за границей вернулась в Украину.

Об этом артистка объявила в своем Instagram. В частности, исполнительница показалась в Киеве. Певица уже встретилась со своей мамой-красавицей Лидией Петровной. Они вместе проводили время за прогулками по улицам Киева. Настя Каменских показала, как с мамой любовалась центром столицы.

Настя Каменских с мамой / © instagram.com/kamenskux

Настя Каменских с мамой / © instagram.com/kamenskux

Кроме того, певица увиделась еще с одним родным человеком. Исполнительница показала кадр со встречи с крестной, артисткой Аллой Кудлай. Очевидно, они встретились в одном из заведений Киева, где провели время за разговорами.

Настя Каменских с мамой и крестной Аллой Кудлай / © instagram.com/kamenskux

Настя Каменских с мамой и крестной Аллой Кудлай / © instagram.com/kamenskux

Отметим, мнения пользователей в комментариях разделились по поводу приезда Насти Каменских. Одни отмечали, что рады видеть артистку дома, другие критиковали ее на фоне последних скандалов.

Дело в том, что с начала полномасштабной войны Настя Каменских проживает за границей. Там она продолжает петь русскоязычные песни. А недавно исполнительница с продюсером Потапом восстановила дуэт «Потап и Настя». И они тоже поют русскоязычный репертуар.

Кстати, недавно кум Насти Каменских — продюсер Геннадий Ветер — жаловался на утраченную связь с ней. Он удивил причиной, почему они перестали общаться.

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Дата публикации
Количество просмотров
293
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