Женщины этой страны могут жить более 90 лет: что показал прогноз ученых

Кореянка / © Freepik

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К 2030 году женщины Южной Кореи могут стать первой популяцией в зафиксированной истории, ожидаемая продолжительность жизни при рождении превысит 90 лет.

Об этом говорится в материале Space Daily.

В то же время ученые отмечали, что речь идет не о гарантированном результате, а о статистической модели. С вероятностью 90% продолжительность жизни южнокорейских женщин должна была превысить 86,7 лет.

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Для расчетов исследователи объединили 21 модель прогнозирования смертности. В начале века рубеж в 90 лет многие демографы считали почти недостижимой.

Высокие показатели Южной Кореи связывают с широким доступом к медицине, низким уровнем курения среди женщин, контролем сердечно-сосудистых заболеваний, качественным питанием и относительно низким уровнем ожирения.

В 2023 году ожидаемая продолжительность жизни в стране составляла примерно 86–87 лет. Чтобы достигнуть 90 лет к 2030-му, показатель должен продолжать расти достаточно быстрыми темпами.

В то же время у Южной Кореи один из самых низких в мире уровней рождаемости. Поэтому увеличение продолжительности жизни будет означать не только демографический рекорд, но и дополнительную нагрузку на медицинскую, пенсионную и социальную системы.

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Сбудется ли прогноз, станет известно после появления фактических данных за 2030 год. Пока показатель в 90 лет следует воспринимать как вероятный сценарий, а не как свершившийся факт.

Напомним, в апреле жительница Хмельнитчины, бывшая учительница Зоя Ищук отпраздновала 100-летний юбилей, хотя чувствует себя гораздо младше. Главными секретами своего долголетия и бодрости женщина называет движение, отсутствие врагов и умение игнорировать весь негатив. Юбилярша никогда ни с кем не ссорилась, до сих пор пользуется планшетом, лепит вареники, а раньше много путешествовала по миру.

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