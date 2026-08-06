46-летняя Витвицкая на последних месяцах беременности ответила на заявления про "накладной живот" и ЭКО

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

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Украинская телеведущая Соломия Витвицкая, которая уже совсем скоро впервые станет мамой, решила ответить на самые абсурдные обвинения, которые в последнее время получает от пользователей Сети.

В своем Instagram знаменитость записала шутливое видео, в котором собрала пять самых распространенных комментариев о своей беременности. Больше всего ведущую рассмешили предположения о том, что ее живот якобы ненастоящий, а ребенка для нее вынашивает суррогатная мама.

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«Итак: „Это — накладной живот“, и моего ребенка вынашивает суррогатная мама. Ну что могу сказать. Да, это правда. И каждое утро этот живот меняет форму, складывается, переворачивается», — с юмором ответила Витвицкая.

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Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

Также телеведущая прокомментировала заявления относительно своего активного образа жизни. По словам Соломии, некоторые пользователи убеждены, что беременная женщина в 46 лет не может посещать концерты или вечеринки, как недавно она побывала на шоу подруги Светланы Тарабаровой.

«Я обязательно скажу об этом своему гинекологу, обязательно скажу всем знакомым, которые беременные, которые все-таки продолжают жить, в том числе могут где-то потанцевать на какой-нибудь вечеринке или концерте», — иронически отметила ведущая.

В то же время она уточнила, что на праздновании дня рождения певицы Светланы Тарабаровой в большинстве своем отдыхала в кресле, а не активно танцевала, как это некоторые предположили.

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

Отдельно Соломия высказалась еще об одной популярной теме для обсуждений — экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО). По словам ведущей, она положительно относится к этому методу и даже рассматривала его для себя, однако в ее случае беременность наступила естественным путем.

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Еще один комментарий, который регулярно видит Витвицкая, касается того, что она якобы слишком часто демонстрирует округлый животик. На это будущая мама ответила лаконично: «Ну, если честно, то да. Я его очень ждала».

Также ведущая прокомментировала замечание о том, что «счастье любит тишину», объяснив, почему не скрывает беременность.

«Мне кажется, что на 34-й неделе уже скрывать некуда. Беременность — это такая вещь, которую скрывать невозможно, тем более когда я работаю фактически в прямом эфире и меня можно видеть и по телевидению, и в моем блоге. Так что скрывать собственную беременность не вижу смысла», — подытожила знаменитость.

Напомним, недавно 46-летняя Соломия Витвицкая сообщила, что уже пошла в декрет. Телеведущая призналась, что врачи прогнозируют рождение первенца в сентябре.

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