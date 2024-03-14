Які сумки пропонують 2024 року колекції відомих дизайнерів: основні тренди

Які сумки в тренді цього року

Експерти видання Who What Wear провели дослідження, проаналізували колекції 2024 року, щоб представити ключові тренди сумочок, які, на думку фахівців, можна буде побачити всюди протягом наступних 12 місяців.

Яскраві, веселі сумки

Ультрасміливі яскраві кольори з’явилися у більшості колекцій у формі яскравої сумочки як антитеза модним відтінкам вугільно-сірого та шоколадно-коричневого кольору. Завдяки цій радісній тенденції є що вибрати. Якщо поганий настрій, щось не склалося, дофаміном може стати яскрава сумочка.

Яскраві сумки\ фото whowhatwear.com

Клатчі оверсайз

Незвично чути про «великий клатч». За своєю природою ця сумка без ручок повинна легко поміщатися в одній руці або бути під пахвою. Але сьогодні в центрі уваги великі клатчі. Вони є не лише аксесуаром для вечірнього вбрання, в нових колекціях вони чудово поєднуються зі шкіряними куртками та повсякденним денімом.

Великі клатчі\ фото whowhatwear.com

Сумки-відро

Сумка-відро у 2024 році відсилає нас до класики – до сумки з круглим дном, яка пасуватиме до всього, до того ж вміщує все всередині. Подумайте про цей місткий варіант як про рюкзак модника.

Сумки відро\ фото: whowhatwear.com

Тваринні принти

Що стосується принтів, на думку експертів тваринні принти будуть в тренді цього року.

У 2024 році дизайнери пропонують прогулятися з сумкою у вигляді глянцевого крокодила, леопарда, зміїної шкіри та всього іншого, що можна зустріти на сафарі. Такі моделі підійдуть до будь-якого образу, тож цілком справедливо вважати сумки з анімалістичним принтом розумною інвестицією.

Трендові сумки\фото: whowhatwear.com

Трендові форми

В колекції відомих дизайнерів можна побачити великі сумки із замші, м’якої шкіри та рідкого шовку. Мляві форми та безформні фасони є новим способом додати елегантності без зусиль. Гарна звістка для тих, хто хоче носити з собою все, ці просторі сумки створені для того, щоб їх можна було наповнити будь-чим і перекинути через плече.

Трендові сумки\фото: whowhatwear.com

Читайте також: