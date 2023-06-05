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В России умерли 16 человек после употребления "смертельного сидра"

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1014
Время на прочтение
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В России умерли 16 человек после употребления "смертельного сидра"

В России массовое отравление сидром. Фото: пропаганда РФ.

Граждане страны-оккупанта массово отравляются сидром.

В Ульяновской области России 16 человек скончались после употребления суррогатного сидра. Еще 35 человек госпитализировали в больницы.

Об этом пишут российские пропагандисты.

Россияне отравились алкогольным напитком, который называется "Мистер Сидр". Оказалось, что напиток был некачественный. На сегодня известно уже о 16 погибших и еще 35 пострадавших.

Среди пострадавших есть и 16-летняя девушка, которая тоже решила попробовать "смертельный сидр". Как ей продали алкоголь – неизвестно.

В государстве-агрессоре проверяют производителя суррогатного алкогольного напитка.

Напомним, для борьбы с "беспилотниками ВСУ" российский полковник запаса, а также "военный эксперт" Сергей Хатылев предлагает привлекать гражданских лиц, которые могут дежурить на крышах домов.

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Дата публикации
Просмотры
1014
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