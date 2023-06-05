В России умерли 16 человек после употребления "смертельного сидра"

Граждане страны-оккупанта массово отравляются сидром.
В Ульяновской области России 16 человек скончались после употребления суррогатного сидра. Еще 35 человек госпитализировали в больницы.
Об этом пишут российские пропагандисты.
Россияне отравились алкогольным напитком, который называется "Мистер Сидр". Оказалось, что напиток был некачественный. На сегодня известно уже о 16 погибших и еще 35 пострадавших.
Среди пострадавших есть и 16-летняя девушка, которая тоже решила попробовать "смертельный сидр". Как ей продали алкоголь – неизвестно.
В государстве-агрессоре проверяют производителя суррогатного алкогольного напитка.
Напомним, для борьбы с "беспилотниками ВСУ" российский полковник запаса, а также "военный эксперт" Сергей Хатылев предлагает привлекать гражданских лиц, которые могут дежурить на крышах домов.
Читайте также:
- Как Путин получает информацию о войне в Украине: "Регулярно совершает звонки"
- 25 лет попыток и 21 ЭКО: женщина впервые родила в 53 года (фото)
- Где в Восточной Европе больше поддерживают беженцев из Украины: ответ удивит