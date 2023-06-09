В Харькове был слышен взрыв: что известно

Утром пятницы, 9 июня, в Харькове слышен взрыв. Вероятно, он случился за пределами города.

Об этом сообщают в телеграмм-каналах и СМИ.

"В Харькове слышен взрыв, вероятно — за пределами города", — сообщило "Суспільне".

К слову, воздушная тревога в области была объявлена в 10:07. Взрыв раздался до ее объявления. Это уже третья "тревога" с начала этих суток. Одна была ночью, а другая утром – с 09:21 до 09:54.

Между тем, в полиции Харьковщины сообщили об атаке на регион и призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"Враг снова принялся обстреливать Харьковщину. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Оставайтесь в укрытиях. О попадании вражеских снарядов, разрушениях, раненых сообщайте на спецлинию 102. Берегите себя", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, ночью против 9 июня армия РФ нанесла по Украине удары беспилотниками и ракетами. Силами ПВО были уничтожены четыре крылатых ракеты Х-101/Х-55, 10 ударных дронов "Shahed-136/131", "Ланцет" и четыре БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", "Supercam".

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