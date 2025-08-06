"Щось не так": пілот відмовився керувати літаком, повним пасажирів, через "передчуття"

Пілот відмовився летіти з дивної причини / © Pixabay

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Пілота пасажирського літака авіакомпанії American Airlines похвалили користувачі соцмереж за те, що відмовився піднімати літак із пасажирами через «внутрішнє відчуття», що щось не так.

Про це йдеться у матеріалі dailymail.

На відео, опублікованому користувачем TikTok @johnnyjet, зафіксовано момент, коли пілот зробив цю заяву перед вильотом до Гаваїв із Лос-Анджелеса у квітні 2024 року.

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Скрин відео TikTok @johnnyjet

Капітан оголосив про своє рішення через гучномовець, поки пасажири, які вже пережили затримання рейсу через проблеми з двигуном, сиділи на своїх місцях.

Хоча технічна команда повідомила, що літак готовий до зльоту, пілот пояснив, що його турбує підвищення тиску масла у другому двигуні. Також він заявив, що не впевнений у стані паливної системи — її фільтр планували замінити після повернення літака зі США.

«Мені сказали, що літак справний — але я цього не відчуваю. Я не підніму літак у повітря, якщо не буду абсолютно впевнений, що він придатний до польоту. Не знаю, чи є в нас інший борт у цьому аеропорту. Мені шкода, що так виходить, але це одне з тих складних рішень, які я маю ухвалити», — сказав пілот.

Він подякував пасажирам за терпіння і ввічливо попросив їх залишити борт.

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Реакція пасажирів та користувачів соцмереж

Пасажири підтримали пілота літака. Незважаючи на незручність, вони позитивно відреагували на його чесність і пріоритет безпеки і навіть аплодували такому рішенню.

Користувачі TikTok також підтримали пілота.

«Я б не образився на нього зовсім.»

«Якщо пілот каже: 'Я не відчуваю, що це правильно', — я довіряю інтуїції. Можливо, він щойно запобіг катастрофі.»

«Краще почути: 'Я не злітаю', ніж: 'Пристебніться, одягайте рятувальні жилети й окуляри — ми падаємо в океан.'»

«Не бачу нічого поганого — я теж аплодую.»

А тим часом на іншому рейсі — з Лісабона до Манчестера — пасажири були шоковані, коли пілот затримав виліт… бо не зміг дати своїй команді сендвічі. На відео видно, як він пояснює затримку через бажання знайти кращу їжу для екіпажу.

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