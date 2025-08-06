Під будинком подружжя виявили нацистський бункер із моторошним написом (фото)

Під будинком виявили нацистський бункер / © Daily Mail

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Подружжя з острова Гернсі натрапило на бункер часів Другої світової війни прямо під своїм будинком. Усередині збереглися кімнати, тунелі, старі предмети — і моторошний напис німецькою мовою: “Achtung! Feind hort mit!” — “Увага! Ворог підслуховує”.

Про це повідомляє Daily Mail.

Шон і Керолайн Туллієри переїхали до будинку в Тортевалі ще у 2021 році. Вони знали, що територія використовувалась нацистами як вогнева точка під час окупації Нормандських островів у 1940–1945 роках. Але припускали, що під землею може ховатися щось більше.

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Лише під час ремонту палісадника з ними зв’язалися попередні власники будинку і підтвердили: під ділянкою дійсно є приховані кімнати.

На стінах баз залишилися моторошні німецькі фрази, у тому числі "achtung feind hort mit", що перекладається як "Будьте обережні, ворог підслуховує". / © Daily Mail

Шон з другом розкопали понад 100 тонн землі й виявили під будинком цілий підземний об’єкт із двома великими кімнатами (17×10 і 17×20 футів), тунелем завширшки 4 фути і глибиною до 8 метрів. Усередині збереглись кахельна підлога, аварійний вихід, пляшки, уламки та залишки старої проводки.

Окрема знахідка — напис на стіні німецькою, що застерігає про підслуховування ворога. Шон каже:

“Таке не щодня знаходиш! Ми безперечно збережемо напис. Можливо, знайдемо когось, хто зможе його відновити каліграфічно — інакше він просто зникне”.

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Пара почала перетворювати бункер часів Другої світової війни на ігрову кімнату. / © Daily Mail

Попри прохолоду й вогкість бункера, подружжя вирішило переобладнати його на ігрову кімнату та тренажерний зал. Частину вже укріпили бетоном, а на листопад планують завершення оздоблення. Вони жартують, що бункер має бути готовий до цьогорічної вечірки на Гелловін, яку обіцяли друзям уже три роки поспіль.

“Моя дружина хоче, щоб будинок був готовий, а не бункер!” — сміється Шон. — “Але це не просто підвал — це частина історії”.

Бункер складається із двох великих кімнат, одна з яких обладнана старим спортивним обладнанням. / © Daily Mail

Багато мешканців Гернсі після війни засипали бункери, щоб позбутися нагадувань про окупацію. Але деякі, як виявилось, збереглися — навіть прямо під приватними будинками.

Під час нацистської окупації островів сотні місцевих жителів були депортовані до в’язниць у Європі, а багато хто залишився на межі голоду. Гернсі та Джерсі були звільнені 9 травня 1945 року, Сарк — 10 травня, а мешканці Олдерні повернулися додому лише в грудні. Сьогодні на островах щороку відзначають День визволення та День повернення.