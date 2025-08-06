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У "Резерв+" з’явилася нова відстрочка: хто її отримає
Через застосунок «Резерв+» Освітяни зможуть оформити відстрочку.
У застосунку «Резерв+» з’явилася нова можливість для освітян — відстрочка від мобілізації для працівників закладів вищої, фахової передвищої та професійної освіти.
Про це повідомило Міністерство оборони України у Telegram.
Щоб скористатися новою функцією, освітянин має відповідати таким критеріям, які підтверджуються через реєстр ЄДЕБО:
бути працевлаштованим за основним місцем роботи;
мати зарплатну ставку від 0,75 і вище;
у системі має бути відмітка про участь у навчальному процесі або адміністративно-викладацьку посаду.
Процедура подачі стандартна: Три крапки на головному екрані → «Подати запит на відстрочку» → вибрати категорію працівника закладу освіти.
Нагадаємо, подружжя з інвалідністю І чи ІІ групи може отримати відстрочку від мобілізації. У застосунку «Резерв+» доступна нова відстрочка — для подружжя, де один із партнерів має інвалідність.
Раніше ми писали про те, що в Інтернеті поширилася інформація про масове скасування відстрочок від мобілізації після 7 серпня. Але вона не має підґрунтя.