У "Резерв+" з’явилася нова відстрочка: хто її отримає

Застосунок "Резерв +" / © armyinform.com.ua

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У застосунку «Резерв+» з’явилася нова можливість для освітян — відстрочка від мобілізації для працівників закладів вищої, фахової передвищої та професійної освіти.

Про це повідомило Міністерство оборони України у Telegram.

Щоб скористатися новою функцією, освітянин має відповідати таким критеріям, які підтверджуються через реєстр ЄДЕБО:

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бути працевлаштованим за основним місцем роботи;

мати зарплатну ставку від 0,75 і вище;

у системі має бути відмітка про участь у навчальному процесі або адміністративно-викладацьку посаду.

Процедура подачі стандартна: Три крапки на головному екрані → «Подати запит на відстрочку» → вибрати категорію працівника закладу освіти.

Нагадаємо, подружжя з інвалідністю І чи ІІ групи може отримати відстрочку від мобілізації. У застосунку «Резерв+» доступна нова відстрочка — для подружжя, де один із партнерів має інвалідність.

Раніше ми писали про те, що в Інтернеті поширилася інформація про масове скасування відстрочок від мобілізації після 7 серпня. Але вона не має підґрунтя.