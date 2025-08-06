У "Резерв+" появилась новая отсрочка: кто ее получит

Приложение «Резерв +» / © armyinform.com.ua

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В приложении "Резерв+" появилась новая возможность для педагогов — отсрочка от мобилизации для работников учреждений высшего, профессионального предвысшего и профессионального образования.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины в Telegram.

Чтобы воспользоваться новой функцией, педагог должен соответствовать таким критериям, которые подтверждаются через реестр ЕГЭБО:

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быть трудоустроенным по основному месту работы;

иметь зарплатную ставку от 0,75 и выше;

в системе должна быть отметка об участии в учебном процессе или административно-преподавательской должности.

Процедура подачи стандартная: Три точки на главном экране → «Подать запрос на отсрочку» → выбрать категорию работника учебного заведения.

Напомним, супруги с инвалидностью I или II группы могут получить отсрочку от мобилизации. В приложении «Резерв+» доступна новая отсрочка — для супругов, где один из партнеров имеет инвалидность.

Ранее мы писали о том, что в Интернете распространилась информация о массовой отмене отсрочек от мобилизации после 7 августа. Но она не имеет основания.