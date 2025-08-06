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- Украина
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У "Резерв+" появилась новая отсрочка: кто ее получит
Через приложение «Резерв+» Педагоги смогут оформить отсрочку.
В приложении "Резерв+" появилась новая возможность для педагогов — отсрочка от мобилизации для работников учреждений высшего, профессионального предвысшего и профессионального образования.
Об этом сообщило Министерство обороны Украины в Telegram.
Чтобы воспользоваться новой функцией, педагог должен соответствовать таким критериям, которые подтверждаются через реестр ЕГЭБО:
быть трудоустроенным по основному месту работы;
иметь зарплатную ставку от 0,75 и выше;
в системе должна быть отметка об участии в учебном процессе или административно-преподавательской должности.
Процедура подачи стандартная: Три точки на главном экране → «Подать запрос на отсрочку» → выбрать категорию работника учебного заведения.
Напомним, супруги с инвалидностью I или II группы могут получить отсрочку от мобилизации. В приложении «Резерв+» доступна новая отсрочка — для супругов, где один из партнеров имеет инвалидность.
Ранее мы писали о том, что в Интернете распространилась информация о массовой отмене отсрочек от мобилизации после 7 августа. Но она не имеет основания.