В соседней стране ограничат помощь беженцам из Украины

Украинские беженцы в Европе

Реклама

В Венгрии собираются уменьшить объем помощи украинским беженцам, которые находятся в этой стране как беглецы от войны.

Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в своем сообщении в сети Х.

По его словам, Венгрия была единственной страной, где беженцы получали такую же государственную помощь, как и венгерские граждане.

Реклама

«Когда на Украину напали, Венгрия сделала все, что должна сделать для своего соседа. Мы оказали помощь тысячам нуждающихся и продолжаем это делать сегодня», — заверил Орбан.

Венгерский премьер добавил, что сегодня в соседней стране находятся десятки тысяч украинцев.

При этом Виктор Орбан добавил, что оказание помощи беженцам не должно ставить под угрозу интересы венгров.

«Если венгр получает пособие по безработице три месяца, а после этого три месяца работает на общественных работах, то мой дорогой украинский друг, мы можем дать тебе только столько, сколько имеем. Мы дадим тебе половину того, что у нас есть, но, возможно, не все», — подчеркнул он в опубликованом видео.

Реклама

Напомним, ранее политический советник венгерского премьер-министра и его однофамилец Балаш Орбан заявил, что противостоящая российской агрессии Украина не защищает Европу.