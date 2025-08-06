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В соседней стране ограничат помощь беженцам из Украины
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждает, что в его стране украинские беженцы получали такую же государственную помощь, как и венгерские граждане.
В Венгрии собираются уменьшить объем помощи украинским беженцам, которые находятся в этой стране как беглецы от войны.
Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в своем сообщении в сети Х.
По его словам, Венгрия была единственной страной, где беженцы получали такую же государственную помощь, как и венгерские граждане.
«Когда на Украину напали, Венгрия сделала все, что должна сделать для своего соседа. Мы оказали помощь тысячам нуждающихся и продолжаем это делать сегодня», — заверил Орбан.
Венгерский премьер добавил, что сегодня в соседней стране находятся десятки тысяч украинцев.
При этом Виктор Орбан добавил, что оказание помощи беженцам не должно ставить под угрозу интересы венгров.
«Если венгр получает пособие по безработице три месяца, а после этого три месяца работает на общественных работах, то мой дорогой украинский друг, мы можем дать тебе только столько, сколько имеем. Мы дадим тебе половину того, что у нас есть, но, возможно, не все», — подчеркнул он в опубликованом видео.
Напомним, ранее политический советник венгерского премьер-министра и его однофамилец Балаш Орбан заявил, что противостоящая российской агрессии Украина не защищает Европу.