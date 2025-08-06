Цены на горючее 6 августа: сколько стоят бензин, газ и дизель

АЗС / © Associated Press

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По состоянию на 6 августа 2025 года средняя цена бензина А-95 в Украине составляет 59 грн/л. Самое дешевое топливо можно найти в сети Motto, а самое дорогое — в Shell, WOG и ОККО. Цены на все виды топлива продолжают расти, в частности из-за повышения акцизов и колебания мировых цен на нефть.

Об этом сообщает финансовый портал Минфин.

Цены на другие виды топлива выглядят так:

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А-95 «премиум» — 63,62 грн/л

А-95 стандарт — 59,00 грн/л

А-92 — 58,40 грн/л

Дизель — 56,11 грн/л

Автомобильный газ (пропан-бутан) — 34,44 грн/л

Согласно данным Минфина, бензин А-95 «премиум» доступен в большинстве сетей АЗС на подконтрольной территории Украины, кроме Луганщины. Дешевле всего его продают на АЗС Moto** (области: Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Одесская, Хмельницкая, Черкасская) — по 55,73 грн/л. Самая высокая цена зафиксирована в сети «Автотранс» (Полтавская область) — 65,98 грн/л.

А-95 стандарт есть везде, кроме Луганской области. Самая низкая цена — у сети БРСМ-Нафта (по стране) — 54,19 грн/л, самая высокая — у Shell, WOG и ОККО — 61,99 грн/л.

Бензин А-92 также отсутствует на Луганщине. В Днепропетровской области самая низкая цена — у сети VostokGaz — 53,49 грн/л, а дороже всего А-92 продает BVS (в Киевской, Полтавской, Сумской областях) и Укрнафта (по стране) — 58,99 грн/л.

Дизельное топливо доступно почти во всех регионах, кроме Луганщины. Самая низкая цена — 50,50 грн/л в сети Фактор (Житомирская область), самая высокая — 58,99 грн/л в Shell, WOG и ОККО.

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Почему цены растут: прогнозы до конца года

Эксперты считают, что в 2025 году ценники на топливо могут продолжить расти — из-за глобальных ценовых трендов на нефть и изменений украинского законодательства. В частности, с 1 сентября 2024 года действует закон о постепенном повышении акцизов до 2028 года. В начале 2025 года ставки были повышены:

Бензин: с 242,6 до 271,7 евро/т

Дизель: с 177,6 до 215,7 евро/т

Автогаз: со 165 до 193 евро/т

Это, по прогнозам, также окажет дополнительное давление на потребительские цены.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявлял, что из-за планового повышения ставок акцизного сбора стоимость топлива в Украине будет растикак минимум дважды в течение двух следующих лет.