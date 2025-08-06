У сусідній країні обмежать допомогу біженцям з України

Українські біженці в Європі

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В Угорщині збираються зменшити обсяг допомоги українським біженцям, які перебувають в цій країні як втікачі від війни.

Про це заявив угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан у своєму дописі в мережі Х.

За його словами, Угорщина була єдиною країною, де біженці отримували таку саму державну допомогу, як і угорські громадяни.

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«Коли на Україну напали, Угорщина зробила все, що мала зробити для свого сусіда. Ми надали допомогу тисячам нужденних і продовжуємо робити це сьогодні», — запевнив Орбан.

Угорський прем’єр додав, що сьогодні в сусідній країні перебувають десятки тисяч українців.

При цьому Віктор Орбан додав, що надання допомоги біженцям не повинно «ставити під загрозу інтереси угорців».

«Якщо угорець отримує допомогу по безробіттю три місяці, а після цього три місяці працює на громадських роботах, то мій дорогий український друже, ми можемо дати тобі лише стільки, скільки маємо. Ми дамо тобі половину того, що маємо, але, можливо, не все», — наголосив він в опублікованому відео.

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Нагадаємо, раніше політичний радник угорського прем’єр-міністра та його однофамілець Балаш Орбан заявив, що Україна, яка протистоїть російській агресії, не захищає Європу.