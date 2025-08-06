Боялась осуду: у Хмельницькому жінка народила дитину і викинула у смітник

У Хмельницькому засудили жінку, яка залишила немовля на смітнику / © pixabay.com

Реклама

У Хмельницькій області до 2 років іспитового терміну засудили жінку, яка народила та винесла немовля на смітник. Дитину помітили випадкові перехожі, які викликали швидку допомогу.

Про це йдеться у вироку Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області.

У чому підозрюють жінку

За даними суду, 15 січня 2025 року підсудна у приміщення загального туалету гуртожитку таємно народила немовля. Після цього жінка загорнула дитину в рушник, поклала у поліетиленовий пакет та винесла до смітників.

Реклама

Хлопчика врятувало те, що поруч проходили перехожі, які викликали медиків. Немовля госпіталізували.

Жінку звинуватили за ч.2 ст. 135 КК України — залишенні без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані.

Що розповіла мати немовляти

На суді жінка провину визнала та розкаялась. Вона пояснила, що «самостійно в туалетній кімнаті народила дитину, але маючи намір приховати цей факт, оскільки боялась осуду, загорнула дитину у рушник та помістила у поліетиленовий пакет, який віднесла до сміттєвих баків».

Мати підсудної розповіла, що її донька виховує двох дівчат 2016 та 2022 року народження, батько дітей зник безвісти у Донецькій області. Вона просила залишити підсудну на волі, щоб та доглядала за своїми дітьми.

Реклама

Вирок суду

Суд врахував «щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення».

«На підставі ч.2 ст. 66 КК України суд визнає і такими, що пом’якшують покарання те, що підсудна самостійно виховує двох малолітніх доньок 2022 та 2016 років, чоловік (батько дітей) зник безвісті внаслідок мінометного обстрілу в районі Донецької області», — йдеться у матеріалах справи.

Також начальниця відділу опіки та піклування служби у справах дітей виконавчого комітету Хмельницької міської ради просила суд призначити покарання не пов`язане з реальним позбавленням волі.

Жінку визнали винною за ч. 2 ст. 135 КК України та засудили до 2 років іспитового терміну.

Реклама

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, інцидент стався у Хмельницькому на вулиці Тернопільській. Близько 20:00 біля сміттєвих баків перехожі помітили новонароджену дитину.