Цукерберг, Безос та інші мільярдери будують секретні бункери: до чого готуються

Колаж Джеймса Басслера

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Гендиректор OpenAI Сем Альтман, засновник Facebook Марк Цукерберг, засновник інтернет-магазину Amazon Джефф Безос та інші технологічні гіганти будують секретні бункери для рятунку від криз світової війни, пандемій та кліматичних катастроф.

Про це пише журналіст Джейсон Басслер у соцмережі Х.

Так, американський мільярдер, який має громадянство Нової Зеландії Пітер Тіль подав плани велетенського будівництва, яке, за припущеннями місцевих джерел та розслідувань, насправді є підземним бункером високого рівня безпеки з приватними сільськогосподарськими угіддями.

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Марк Цукерберг непомітно забудував майже тисячу гектарів на Кауаї, Гаваї, де розмістив два величезні особняки, сільськогосподарські угіддя та підземне сховище площею 1500 квадратних метрів, обладнане вибухостійкими дверима, евакуаційними люками, системами самозабезпечення, такими як резервуари для води, насосні системи та багаторівнева інфраструктура безпеки.

Марк Цукерберг / © Associated Press

Сем Альтман з OpenAI ще 2016 року відкрито заявив, що готується до колапсу суспільства. Він зізнався у накопиченні зброї, золота, бензину, антибіотиків та володінні ранчо для відпочинку. Він також підтвердив, що його будинок укріплений посиленим підземним підвалом.

«У мене є зброя, золото, йодид калію, антибіотики, батарейки, вода, протигази Армії оборони Ізраїлю та велика ділянка землі в Біг-Сурі, куди я можу полетіти», — заявив розробник штучного інтелекту.

«А тепер запитайте себе: навіщо архітекторам цифрової епохи потрібні бункери?», — пише журналіст.

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У Times of India підтверджують, що мільярдери інвестують в укріплені схованки, а планування виживання стає новим символом статусу.

Ці бункери призначені не для науково-фантастичних апокаліпсисів штучного інтелекту, а для реальних загроз — глобальних конфліктів, пандемій, кібервійни, кліматичних катастроф, економічної нестабільності, громадянських заворушень та довгострокових збоїв інфраструктури, що загрожують безпеці та безперервності еліти.

Зі зростанням геополітичної напруженості та зростанням соціальної нестабільності, технологічні еліти готуються до найгірших сценаріїв, облаштовуючи розкішні укриття, обладнані відновлюваною енергією, системами фільтрації повітря, гідропонними фермами та навіть кінотеатрами.

Журналісти нагадують, що 21 столітті спостерігається відродження напруженості, подібної до часів Холодної війни, коли військові конфлікти, регіональні війни та ядерні загрози знову обговорюються у публічному дискурсі. Такі події, як війна в Україні, ескалація торговельної напруженості між США та Китаєм, а також занепокоєння щодо зброї масового знищення посилили побоювання раптової нестабільності.

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Бункери забезпечують безпечний притулок під час політичних чи військових криз, гарантуючи безпеку, коли нормальне управління та безпека можуть зазнати невдачі. Для багатьох мільйонерів і мільярдерів планування на випадок надзвичайних ситуацій зараз таке ж важливе, як і інноваційна стратегія.

Крім того, бункери служать безпечним, ізольованим середовищем, яке зменшує ризик інфекційних захворювань під час пандемій, як це було за ковіду, водночас забезпечуючи доступ до необхідних ресурсів під час тривалих локдаунів або заборон на подорожі.

Що включають ці бункери

Сонячна енергія та автономні енергетичні рішення — резервні системи, такі як Tesla Powerwalls та вітрові турбіни, забезпечують роботу цих бункерів незалежно від громадської інфраструктури.

Удосконалені системи фільтрації повітря та води — здатні видаляти біологічні, хімічні та радіоактивні забруднювачі, забезпечуючи повітря для дихання та чисту воду.

Гідропонні ферми — крите, безґрунтове землеробство для самодостатнього виробництва продуктів харчування, що гарантує свіжу зелень навіть в умовах локдауну.

Медичні заклади та центри безпечного зв’язку — міні-клініки та зашифрований зв’язок забезпечують здоров’я та зв’язок між мешканцями.

Розкішні зручності — висококласні спортзали, спа-центри, басейни та приватні кінотеатри роблять бункери комфортними для тривалого проживання, а не лише для виживання.

«Ця тенденція відображає тривожний зсув: хоча ці лідери формують технологічне майбутнє людства, вони також значно інвестують у забезпечення власного виживання, коли стабільність суспільства перебуває під загрозою», — зауважують у виданні.

Раніше ми писали, у яких країнах можна буде пережити «апокаліпсис».