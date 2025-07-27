Орбан заявив, що вступ України до ЄС принесе війну в Європу

Віктор Орбан / © Associated Press

Реклама

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову виступив проти вступу України до Європейського Союзу. На його думку, це може призвести до повномасштабного конфлікту на континенті.

Про це він заявив під час щорічного виступу в таборі Тушваньош у Румунії. Основні тези промови наводить сайт угорського уряду, повідомляє «Європейська правда».

«Україна не повинна бути прийнята до Європейського Союзу — це також принесе війну, навіть якщо весь Брюссель перевернеться догори дригом», — сказав Орбан.

Реклама

Він зазначив, що зараз зростає ймовірність світової війни, і Угорщина має робити все можливе, щоб не втягнутися в глобальний конфлікт. Серед ознак небезпеки він назвав гонку озброєнь, напруження між великими державами та зростання локальних війн.

На думку прем’єра, Угорщина повинна зосередитися на збереженні миру в регіоні та будувати добрі відносини з усіма впливовими країнами світу.

«Ми частина західного альянсу, але водночас маємо бути присутніми в східній економіці», — підкреслив він.

Орбан також заявив, що Угорщина витрачає понад 1 750 мільярдів форинтів на оборону, однак для гарантії безпеки цього поки недостатньо.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову виступив з антиукраїнською заявою. Цього разу він пригрозив заблокувати семирічний бюджет Європейського Союзу на 2028–2034 роки. Йдеться про документ, у якому передбачено 100 мільярдів євро для підтримки України.