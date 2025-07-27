Рубіо натякнув, хто може замінити Трампа на посаді президента США

Дональд Трамп / © Associated Press

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Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо висловив припущення, що нинішній віцепрезидент Джей Ді Венс може стати головним кандидатом від Республіканської партії під час президентських виборів 2028 року.

Про це Рубіо заявив в інтерв’ю телеканалу Fox News.

На його думку, віцепрезидент Джей Ді Венс є одним із найперспективніших політиків, який міг би очолити країну після завершення нинішньої каденції Дональда Трампа.

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«Він близький друг, і я сподіваюся, він має намір це зробити. Знаю, ще рано, але як держсекретар не втручаюся в політику. Є правила проти моєї участі у внутрішній політиці, і я хочу працювати, доки президент дозволяє, до січня 2029», — зазначив Рубіо.

Такі заяви пролунали на тлі того, що сам Дональд Трамп нещодавно запевнив, що не планує балотуватися на третій термін. Президент підкреслив, що зосереджений на виконанні обов’язків у рамках поточного мандату, який завершиться у січні 2029 року, і має намір передати естафету «сильному республіканцю».

Нагадаємо, 20 січня Дональд Трамп склав присягу і став 47-м президентом США. Церемонія інавгурації відбулась у Вашингтоні.

Вперше в історії Америки президент повернувся до Білого дому з перервою.

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У 78 років Трамп став найстарішим президентом, який обіймає цю посаду, перевершивши рекорд свого попередника Джо Байдена.

Дональд Трамп почав свою інавгураційну промову з гучної обіцянки, що «Золота ера Америки починається прямо зараз» з його приходом до влади.

«З цього дня наша країна буде процвітати і користуватиметься повагою…Я просто поставлю Америку на перше місце», — заявив він.