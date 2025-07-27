Трамп втрачає терпіння через Путіна: що вимагають США від Росії

Тпамп та Путін

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Президент США Дональд Трамп більше не вірить у здатність Кремля домовитися про завершення війни проти України. Вашингтон може кардинально змінити підхід до врегулювання конфлікту.

Про це в ефірі американського телеканалу Fox News заявив державний секретар США Марко Рубіо.

За його словами, глава Білого дому дедалі більше розчаровується в переговорах із президентом Росії Володимиром Путіним, оскільки вони не приносять жодного результату.

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«Я думаю, він дедалі більше розчаровується, попри добру взаємодію з Путіним і телефонні розмови. Це ні до чого не призводить. Час діяти. І він ясно дав зрозуміти, що втрачає терпіння і готовність далі чекати, щоб російська сторона поклала кінець війні», — зазначив Рубіо.

За словами держсекретаря, Сполучені Штати не дозволять себе втягнути в нескінченні розмови про «мир за умовами Кремля». Замість цього Трамп дедалі більше схиляється до практичних кроків, які можуть змусити Росію змінити свою позицію.

«Президент не попадеться в пастку РФ і не буде втягнутий у нескінченні розмови про досягнення миру», — наголосив Рубіо.

Чиновник також нагадав про величезні втрати Росії на фронті — лише з початку 2025 року загинули понад 100 тисяч російських солдатів. Попри це, дії Кремля зовсім не узгоджуються із заявами про нібито бажання завершити війну.

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Марко Рубіо додав, що Трамп не веде себе наївно й розуміє, із ким має справу.

«Він багато засвоїв з розуміння людської природи й поведінки. У бізнесі він мав справу з найжорстокішими людьми понад 40 років», — зазначив держсекретар.

Нагадаємо, після оголошення президентом США Дональдом Трампом про намір Вашингтона разом із союзниками по НАТО надати Україні нове озброєння, Кремль у відповідь знову вдався до ядерного шантажу. Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков нагадав, що російська ядерна доктрина залишається актуальною, а всі її пункти — чинними.

Подібні заяви є типовим інструментом інформаційно-психологічного тиску з боку Росії, спрямованим на залякування США. Адміністрації Трампа важливо не піддаватися цим маніпуляціям.

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