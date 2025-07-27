День ангела 27 липня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 27 липня, день ангела / © unsplash.com

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Хто святкує день ангела 27 липня

27 липня 2025 року привітайте з іменинами Германа, Еммануїла, Івана, Миколу.

Герман — латинське походження, означає “рідний”. В дитинстві напористий, розсудливий. В дорослому віці стає запальним, вміє досягати своєї мети.

Еммануїл — давньоєврейське ім’я, перекладається як “з нами Бог”. В дитинстві врівноважений, хоча здатний на емоційні вибухи. В дорослому віці стає трохи егоїстичним, але завжди піклується про рідних.

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Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як “милість Божа”. В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

Микола — давньогрецьке походження, означає “переможець народів”. В дитинстві добрий, рішучий. В дорослому віці стає впевненим у собі, цілеспрямованим.

День ангела 27 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 27 липня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій покровитель завжди оберігає тебе від негараздів, наповнює серце миром і радістю, а кожен день приносить тільки світлі події й щасливі миті. Будь здоровий (а), щасливий (а) і натхненний (а)!

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В цей особливий день бажаю тобі відчувати тепло і підтримку твого Ангела-охоронця. Нехай він завжди веде тебе правильним шляхом, допомагає долати всі труднощі й дарує душевний спокій. З днем ангела — будь завжди під захистом світла!

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З днем ангела! Нехай твій небесний покровитель наповнює твоє життя добротою, любов’ю і мудрістю. Бажаю, щоб у твоєму домі завжди панував добробут, а в серці — гармонія. Хай кожен твій крок буде впевненим і благословенним.

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Вітаю з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець оберігає тебе від будь-яких негараздів, додає сил і натхнення для нових звершень. Бажаю тобі гармонії в душі, тепла в серці і здійснення найзаповітніших мрій.

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З днем ангела! Нехай твій Ангел-охоронець завжди буде поруч, даруючи світло на життєвих дорогах. Бажаю здоров’я, радості і добробуту в усьому. Нехай твоє життя буде наповнене щасливими моментами та Божим благословенням.