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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Рубио намекнул, кто может заменить Трампа в должности президента США

Американские политики уже размышляют о том, кто может возглавить Республиканскую партию после ухода действующего президента США.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио высказал предположение, что нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс может стать главным кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах 2028 года.

Об этом Рубио заявил в интервью телеканалу Fox News.

По его мнению, вице-президент Джей Ди Вэнс является одним из самых перспективных политиков, который мог бы возглавить страну после завершения нынешней каденции Дональда Трампа.

«Он близкий друг, и я надеюсь, он намерен это сделать. Знаю, еще рано, но как госсекретарь не вмешиваюсь в политику. Есть правила против моего участия во внутренней политике, и я хочу работать, пока президент разрешает до января 2029», — отметил Рубио.

Такие заявления прозвучали на фоне того, что сам Дональд Трамп недавно заверил, что не намерен баллотироваться на третий срок. Президент подчеркнул, что сосредоточен на исполнении обязанностей в рамках текущего мандата, который завершится в январе 2029 года и намерен передать эстафету «сильному республиканцу».

Напомним, 20 января Дональд Трамп принял присягу и стал 47-м президентом США. Церемония инаугурации прошла в Вашингтоне.

Впервые в истории Америки президент вернулся в Белый дом с перерывом.

В 78 лет Трамп стал самым старым президентом, занимающим этот пост, превзойдя рекорд своего предшественника Джо Байдена.

Дональд Трамп начал свою инаугурационную речь с громкого обещания, что «Золотая эра Америки начинается прямо сейчас» с его приходом к власти.

«С этого дня наша страна будет преуспевать и будет пользоваться уважением… Я просто поставлю Америку на первое место», — заявил он.

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