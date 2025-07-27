Катар пригрозив зупинити постачання газу до ЄС: що вимагає

Прапори Євросоюзу

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Катар виступив з заявою на адресу Євросоюзу, пригрозивши зупинити постачання скрапленого природного газу (СПГ) через нове європейське законодавство щодо корпоративної відповідальності.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на лист, який уряд Катару направив уряду Бельгії.

Згідно з документом, Доха різко критикує закон ЄС про належну ретельність у сфері корпоративної стійкості (CSDDD), який зобов’язує великі компанії виявляти порушення прав людини та екологічні проблеми у своїх ланцюгах постачання.

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У листі, датованому 21 травня, міністр енергетики Катару Саад аль-Каабі заявив, що якщо до цього закону не буде внесено змін, країна може переглянути свою експортну політику.

«Простіше кажучи, якщо до CSDDD не будуть внесені подальші зміни, Держава Катар і QatarEnergy не матимуть іншого вибору, як серйозно розглянути альтернативні ринки за межами ЄС для нашого СПГ та інших продуктів, які пропонують більш стабільне і сприятливе бізнес-середовище», — йдеться у зверненні.

Катар наразі є третім у світі експортером скрапленого газу після США та Австралії. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, країна забезпечує до 14% потреб ЄС у СПГ.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз пом’якшив правила заповнення газосховищ для захисту від маніпуляцій на ринку.

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Ми раніше інформували, що Єврокомісія зробила офіційну пропозицію про повне зупинення імпорту газу та нафти з Росії до кінця 2027 року.