Катар пригрозил остановить поставки газа в ЕС: что требует

Флаги Евросоюза

Реклама

Катар выступил с заявлением в адрес Евросоюза, пригрозив остановить поставки сжиженного природного газа (СПГ) из-за нового европейского законодательства по корпоративной ответственности.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на письмо, которое правительство Катара направило правительству Бельгии.

Согласно документу, Доха резко критикует закон ЕС о надлежащем усердии в сфере корпоративной устойчивости (CSDDD), обязывающий крупные компании выявлять нарушения прав человека и экологические проблемы в своих цепях поставок.

Реклама

В письме, датированном 21 мая, министр энергетики Катара Саад аль-Кааби заявил, что если в этот закон не будут внесены изменения, страна может пересмотреть свою экспортную политику.

«Проще говоря, если в CSDDD не будут внесены дальнейшие изменения, у Государства Катара и QatarEnergy нет другого выбора, как серьезно рассмотреть альтернативные рынки за пределами ЕС для нашего СПГ и других продуктов, которые предлагают более стабильную и благоприятную бизнес-среду», — говорится в обращении.

Катар является третьим в мире экспортером сжиженного газа после США и Австралии. После полномасштабного вторжения России в Украину страна обеспечивает до 14% потребностей ЕС в СПГ.

Ранее сообщалось, что Евросоюз смягчил правила заполнения газохранилищ для защиты от манипуляций на рынке.

Реклама

Мы ранее информировали, что Еврокомиссия сделала официальное предложение о полной остановке импорта газа и нефти из России до конца 2027 года.