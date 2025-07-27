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Катар пригрозил остановить поставки газа в ЕС: что требует
Катар официально предупредил страны Европейского Союза, что может приостановить поставки сжиженного природного газа.
Катар выступил с заявлением в адрес Евросоюза, пригрозив остановить поставки сжиженного природного газа (СПГ) из-за нового европейского законодательства по корпоративной ответственности.
Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на письмо, которое правительство Катара направило правительству Бельгии.
Согласно документу, Доха резко критикует закон ЕС о надлежащем усердии в сфере корпоративной устойчивости (CSDDD), обязывающий крупные компании выявлять нарушения прав человека и экологические проблемы в своих цепях поставок.
В письме, датированном 21 мая, министр энергетики Катара Саад аль-Кааби заявил, что если в этот закон не будут внесены изменения, страна может пересмотреть свою экспортную политику.
«Проще говоря, если в CSDDD не будут внесены дальнейшие изменения, у Государства Катара и QatarEnergy нет другого выбора, как серьезно рассмотреть альтернативные рынки за пределами ЕС для нашего СПГ и других продуктов, которые предлагают более стабильную и благоприятную бизнес-среду», — говорится в обращении.
Катар является третьим в мире экспортером сжиженного газа после США и Австралии. После полномасштабного вторжения России в Украину страна обеспечивает до 14% потребностей ЕС в СПГ.
Ранее сообщалось, что Евросоюз смягчил правила заполнения газохранилищ для защиты от манипуляций на рынке.
Мы ранее информировали, что Еврокомиссия сделала официальное предложение о полной остановке импорта газа и нефти из России до конца 2027 года.