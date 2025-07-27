Стівен Віткофф окреслив мирні ініціативи щодо України та Гази - деталі

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф / © Associated Press

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Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф заявив про своє прагнення досягти миру як в Україні, так і на Близькому Сході ще до завершення своєї каденції.

Про це він повідомив в інтерв’ю телеканалу Fox News.

Під час розмови журналістка поцікавилася у Віткоффа, що, на його думку, могло б стати гідним підсумком його роботи на посаді спецпредставника. У відповідь він наголосив на важливості припинення війни між Україною та Росією шляхом досягнення мирної домовленості.

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«Президент має рацію, цього (війни, — ред.) не повинно було статися», — підкреслив Віткофф.

Окрім українського напрямку, дипломат окремо згадав про конфлікти в секторі Гази та загальну ситуацію на Близькому Сході. Він підкреслив, що мир у цьому регіоні також є одним із його ключових пріоритетів.

«Якщо ми вирішимо проблеми Росії та України й укладемо мирну угоду, тому що саме це і необхідно. Якщо ми доб’ємося міцного миру в Газі, встановимо довгостроковий мир на Близькому Сході, я думаю, це будуть головні досягнення», — зазначив він.

За словами Віткоффа, вирішення глобальних конфліктів є головною метою його дипломатичної місії, яку він сподівається реалізувати в межах поточного терміну повноважень.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під час візиту президента США Дональда Трампа до Шотландії головною темою переговорів з прем’єром Великої Британії Кіром Стармером і президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн стане припинення війни Росії проти України.