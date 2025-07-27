ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
252
Час на прочитання
2 хв

Стівен Віткофф окреслив мирні ініціативи щодо України та Гази - деталі

Спецпредставник Трампа прагне завершення війни в Україні та встановлення миру на Близькому Сході до кінця свого мандату

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф / © Associated Press

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф заявив про своє прагнення досягти миру як в Україні, так і на Близькому Сході ще до завершення своєї каденції.

Про це він повідомив в інтерв’ю телеканалу Fox News.

Під час розмови журналістка поцікавилася у Віткоффа, що, на його думку, могло б стати гідним підсумком його роботи на посаді спецпредставника. У відповідь він наголосив на важливості припинення війни між Україною та Росією шляхом досягнення мирної домовленості.

«Президент має рацію, цього (війни, — ред.) не повинно було статися», — підкреслив Віткофф.

Окрім українського напрямку, дипломат окремо згадав про конфлікти в секторі Гази та загальну ситуацію на Близькому Сході. Він підкреслив, що мир у цьому регіоні також є одним із його ключових пріоритетів.

«Якщо ми вирішимо проблеми Росії та України й укладемо мирну угоду, тому що саме це і необхідно. Якщо ми доб’ємося міцного миру в Газі, встановимо довгостроковий мир на Близькому Сході, я думаю, це будуть головні досягнення», — зазначив він.

За словами Віткоффа, вирішення глобальних конфліктів є головною метою його дипломатичної місії, яку він сподівається реалізувати в межах поточного терміну повноважень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під час візиту президента США Дональда Трампа до Шотландії головною темою переговорів з прем’єром Великої Британії Кіром Стармером і президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн стане припинення війни Росії проти України.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie