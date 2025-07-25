Трамп зробив несподівану заяву про 50-денний ультиматум Росії

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп не виключає можливості, що посилені санкції проти Росії можуть бути застосовані раніше, ніж мине оголошений ним 50-денний термін.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами у п’ятницю, 25 липня, трансляцію якого вів канал RSBN.

На запитання репортерки, чи США стали ближчими до рішення запровадити вторинні санкції та чи може це статися швидше, ніж за п’ятдесят днів, американський президент відповів ствердно.

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«Ми розглядаємо всю ситуацію… Можливо, так», — сказав Дональд Трамп.

Як повідомлялося раніше, 14 липня президент США Дональд Трамп запропонував Росії у 50-денний термін укласти угоду про мир. Якщо цього не станеться Сполучені Штати запровадять проти Росії 100% «вторинні тарифи», які будуть спрямовані проти країн, які купують російську нафту.

Шанси на те, що Росія виконає вимогу Трампа і докладе зусиль для припинення війни стали меншими після останнього раунду російсько-українських переговорів у Стамбулі, які відбулися 23 липня.

Українська сторона запропонувавла зустріч лідерів - президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

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Однак речник президента Росії Дмитро Пєсков висловив сумніви щодо можливості такої зустрічі до кінця серпня, зазначивши, що вона має «поставити остаточну точку у врегулюванні конфлікту». Тим самим у Кремлі підтвердили, що мирної угоди до часу, коли закінчується ультиматум Трампа, не буде.