Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Під час візиту президента США Дональда Трампа до Шотландії головною темою переговорів з прем’єром Великої Британії Кіром Стармером і президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн стане припинення війни Росії проти України.

Про це повідомляють американські та британські джерела, пише The Guardian.

Окрім того, перед вильотом із Вашингтона Трамп заявив журналістам, що розглядає можливість введення вторинних санкцій проти Росії. Фон дер Ляєн підтвердила, що зустрінеться з Трампом у неділю в Шотландії. За словами британських чиновників, риторика Трампа щодо України останнім часом стала жорсткішою.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Сполучені Штати прагнуть уникнути участі у війні в Україні, водночас президент Дональд Трамп має намір «відновити мир через силу».

раніше поміркований республіканець Дон Бекон, який представляє у Палаті представників Небраску, заявив, що на жорсткіші заяви президента Дональда Трампа щодо війни Росії проти України могла вплинути його дружина — перша леді Меланія Трамп.