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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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США, ЄС і Британія обговорять завершення війни в Україні - The Guardian

Дональд Трамп обговорюватиме з лідерами ЄС і Великої Британії варіанти завершення війни в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Під час візиту президента США Дональда Трампа до Шотландії головною темою переговорів з прем’єром Великої Британії Кіром Стармером і президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн стане припинення війни Росії проти України.

Про це повідомляють американські та британські джерела, пише The Guardian.

Окрім того, перед вильотом із Вашингтона Трамп заявив журналістам, що розглядає можливість введення вторинних санкцій проти Росії. Фон дер Ляєн підтвердила, що зустрінеться з Трампом у неділю в Шотландії. За словами британських чиновників, риторика Трампа щодо України останнім часом стала жорсткішою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Сполучені Штати прагнуть уникнути участі у війні в Україні, водночас президент Дональд Трамп має намір «відновити мир через силу».

раніше поміркований республіканець Дон Бекон, який представляє у Палаті представників Небраску, заявив, що на жорсткіші заяви президента Дональда Трампа щодо війни Росії проти України могла вплинути його дружина — перша леді Меланія Трамп.

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