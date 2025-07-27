Стивен Уиткофф очертил мирные инициативы по Украине и Газе - детали

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф / © Associated Press

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Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил о своем стремлении достичь мира как в Украине, так и на Ближнем Востоке еще до завершения своей каденции.

Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

Во время разговора журналистка поинтересовалась у Виткоффа, что, по его мнению, могло бы стать достойным итогом его работы на посту спецпредставителя. В ответ он отметил важность прекращения войны между Украиной и Россией путем достижения мирной договоренности.

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«Президент прав, этого (войны, — ред.) не должно было произойти», — подчеркнул Виткофф.

Кроме украинского направления, дипломат отдельно упомянул о конфликтах в секторе Газа и общей ситуации на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что мир в этом регионе также является одним из его ключевых приоритетов.

«Если мы решим проблемы России и Украины и заключим мирное соглашение, потому что именно это и необходимо. Если мы добьемся прочного мира в Газе, установим долгосрочный мир на Ближнем Востоке, я думаю, это будут главные достижения», — отметил он.

По словам Виткоффа, решение глобальных конфликтов является главной целью его дипломатической миссии, которую он надеется реализовать в рамках текущего срока полномочий.

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Напомним, ранее мы писали о том, что во время визита президента США Дональда Трампа в Шотландию главной темой переговоров с премьером Великобритании Киром Стармером и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен станет прекращение войны России против Украины