В "Резерве" запустят новые типы отсрочек онлайн: кто их получит

Мобилизация 2025 / © ТСН.ua

Реклама

В приложении «Резерв+» запустят новые типы отсрочок.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Речь идет о:

Реклама

научных, научно-педагогических и педагогических работников высшего и профобразования — если данные о них есть в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

граждан, имеющих мужа или жену с инвалидностью 1 или 2 группы, при условии, что этот статус подтверждается данными Минсоцполитики, Пенсионного фонда и ДРАЦС.

«Понимаю, как важно сейчас иметь возможность оформить отсрочку онлайн без лишних очередей и привязки к ТЦК. Поэтому работаем над тем, чтобы поскорее расширить сервис и для других категорий. Среди следующих — семьи, которые воспитывают ребенка с инвалидностью», — сказала Черногоренко.

Также замминистра спросили, получат ли возможность оформить отсрочку онлайн военнообязанные учителя общеобразовательных школ. Она ответила, что пока нет, но в ведомстве работают над этим.

Ранее в Минобороны сообщили, кому будут гарантировать отсрочку.