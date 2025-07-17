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В "Резерве" запустят новые типы отсрочек онлайн: кто их получит
Ученые, преподаватели, а также мужчины, которые ухаживают за женой с инвалидностью 1 или 2 группы, смогут получить отсрочку онлайн в «Резерв+».
В приложении «Резерв+» запустят новые типы отсрочок.
Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.
Речь идет о:
научных, научно-педагогических и педагогических работников высшего и профобразования — если данные о них есть в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.
граждан, имеющих мужа или жену с инвалидностью 1 или 2 группы, при условии, что этот статус подтверждается данными Минсоцполитики, Пенсионного фонда и ДРАЦС.
«Понимаю, как важно сейчас иметь возможность оформить отсрочку онлайн без лишних очередей и привязки к ТЦК. Поэтому работаем над тем, чтобы поскорее расширить сервис и для других категорий. Среди следующих — семьи, которые воспитывают ребенка с инвалидностью», — сказала Черногоренко.
Также замминистра спросили, получат ли возможность оформить отсрочку онлайн военнообязанные учителя общеобразовательных школ. Она ответила, что пока нет, но в ведомстве работают над этим.
Ранее в Минобороны сообщили, кому будут гарантировать отсрочку.