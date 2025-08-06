Антарктида

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Под толщей льдов Антарктиды, которую долгое время считали стабильной и невосприимчивой к последствиям глобального потепления, расположено одно из самых больших скоплений вулканов на планете. Всего их более 130, и многие из них находятся в спящем состоянии или полностью скрыты под ледовым покровом.

Об этом сообщило издание IFLScience.

Ученые предполагают, что в результате стремительной потери льда эти вулканические структуры могут снова активизироваться. Такой сценарий не является безосновательным. После последнего ледникового периода, который завершился примерно 7 тысяч лет назад, уровень вулканической активности на суше вырос в 2-6 раз. Исследователи связывают это с дегляциацией — таянием ледников, что уменьшило давление на мантию Земли, позволив магме легче подниматься к поверхности.

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Сейчас, в результате изменений климата, вызванных деятельностью человека, лед Антарктиды тает рекордными темпами. Регион фиксирует волны аномальной жары и теряет значительные объемы льда. Ученые не исключают, что такая дегляциация может снова вызвать рост вулканической активности в регионе.

«Когда вес из вулканов поднимается, газы, удерживаемые в магме, высвобождаются, как шипение в незакупоренной бутылке шампанского, вызывая извержение», — отмечает журнал Science.

Среди известных активных вулканов континента — гора Эребус, которая непрерывно извергается уже десятки лет. Однако потенциально опасными могут быть и другие, пока скрытые подо льдом структуры. Их активизация может запустить цепную реакцию: извержения сопровождаются выбросом пепла, который затемняет поверхность льда, поглощает больше солнечного тепла и ускоряет дальнейшее таяние. Так возникает петля обратной связи: меньше льда — больше вулканизма — еще меньше льда.

Кроме физического воздействия на ледяной щит, извержения сопровождаются выбросом парниковых газов — в частности углекислого газа. Это также может усиливать общее потепление планеты.

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Впрочем, специалисты отмечают: хотя определенные параллели с прошлыми геологическими эпохами существуют, непосредственно сравнивать нынешнее антропогенное потепление с естественной дегляциацией — некорректно. По словам Вирджини Пинель, директора по исследованиям вулканологии Французского национального исследовательского института устойчивого развития, вулканические системы формируются сотни тысяч лет, тогда как современное изменение климата длится всего несколько десятилетий. Научное сообщество пока не имеет достаточного ретроспективного опыта, чтобы полностью понять потенциальную связь между циклоном и циркуляцией.

Несмотря на это, изучение влияния климата на вулканизм остается приоритетным направлением исследований. Ученые отмечают, что потепление создает уникальные условия для более глубокого понимания механизмов, которые запускают извержения. И хотя предсказать точное развитие событий сложно, возможные последствия для глобального климата и уровня мирового океана могут быть существенными.

Напомним, самый большой вулкан планеты — не тот, о котором все слышали. Он виден лишь частично, он погас миллионы лет назад, а его открытие меняет учебники по геологии.