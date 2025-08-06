Ученые объяснили, почему лето так быстро проходит: неожиданные причины

Ученые установили, почему лето быстро проходит / © unsplash.com

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Иногда кажется, что дни пролетают мгновенно. И это не просто ощущение — у ученых это объяснение. В июле 2025 года были зафиксированы одни из кратчайших дней за всю историю наблюдений: 9, 10 и 22 июля длились на 1,3 миллисекунды меньше стандартных 24 часов. Повторение этого явления ожидается 5 августа.

Об этом пишет Dailymail.

Причины ускорения вращения Земли

Ученые до сих пор исследуют, почему Земля вращается быстрее. Среди основных гипотез:

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Естественные колебания : Гравитация Луны, атмосферные явления и движение ядра планеты могут вызвать эти изменения.

Изменения в распределении массы: Астроном Дэвид Джуитт предполагает, что таяние ледников и тектоническая активность влияют на угловой момент Земли.

На первый взгляд, миллисекунды кажутся несущественными, но такие оползни могут иметь серьезные последствия:

Технологические сбои : Возможны нарушения в работе спутников и глобальных систем времени.

Климатические изменения : Увеличение силы штормов и ураганов.

Уровень моря : Может повыситься на несколько сантиметров у экватора.

Влияние на здоровье: Если продолжительность суток значительно сократится, это может дезориентировать циркадные ритмы людей, вызывая проблемы со здоровьем, похожие на возникающие при переходе на летнее время.

В крайнем случае, если скорость вращения Земли вырастет на 160 км/ч, это может привести к затоплению прибрежных регионов.

Изменение времени и прошлое планеты

С 1972 года UTC календарь был скорректирован 27 дополнительными секундами для синхронизации времени. Однако сейчас ученые впервые рассматривают возможность отнять секунду. По словам геофизика Дункана Агня, вероятность так называемой «отрицательной секунды» к 2035 году составляет 40%.

Интересный факт: на ранних этапах существования Земли год длился 420 дней, поскольку сутки были значительно короче. Со временем количество дней в году уменьшилось из-за изменения скорости вращения планеты и влияния Луны.

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Напомним, ученые сделали очередной шаг к выявлению так называемой Земли 2.0. С помощью нового метода исследователи нашли планету Kepler-725c, которая находится в зоне обитаемости и может иметь условия, благоприятные для жизни. Она вращается вокруг звезды, похожей на Солнце, и имеет массу в 10 раз больше, чем Земля.