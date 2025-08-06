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Ученые объяснили, почему лето так быстро проходит: неожиданные причины
Ученые зафиксировали, что наша планета действительно ускоряет свое вращение, делая сутки короче.
Иногда кажется, что дни пролетают мгновенно. И это не просто ощущение — у ученых это объяснение. В июле 2025 года были зафиксированы одни из кратчайших дней за всю историю наблюдений: 9, 10 и 22 июля длились на 1,3 миллисекунды меньше стандартных 24 часов. Повторение этого явления ожидается 5 августа.
Об этом пишет Dailymail.
Причины ускорения вращения Земли
Ученые до сих пор исследуют, почему Земля вращается быстрее. Среди основных гипотез:
Естественные колебания: Гравитация Луны, атмосферные явления и движение ядра планеты могут вызвать эти изменения.
Изменения в распределении массы: Астроном Дэвид Джуитт предполагает, что таяние ледников и тектоническая активность влияют на угловой момент Земли.
На первый взгляд, миллисекунды кажутся несущественными, но такие оползни могут иметь серьезные последствия:
Технологические сбои: Возможны нарушения в работе спутников и глобальных систем времени.
Климатические изменения: Увеличение силы штормов и ураганов.
Уровень моря: Может повыситься на несколько сантиметров у экватора.
Влияние на здоровье: Если продолжительность суток значительно сократится, это может дезориентировать циркадные ритмы людей, вызывая проблемы со здоровьем, похожие на возникающие при переходе на летнее время.
В крайнем случае, если скорость вращения Земли вырастет на 160 км/ч, это может привести к затоплению прибрежных регионов.
Изменение времени и прошлое планеты
С 1972 года UTC календарь был скорректирован 27 дополнительными секундами для синхронизации времени. Однако сейчас ученые впервые рассматривают возможность отнять секунду. По словам геофизика Дункана Агня, вероятность так называемой «отрицательной секунды» к 2035 году составляет 40%.
Интересный факт: на ранних этапах существования Земли год длился 420 дней, поскольку сутки были значительно короче. Со временем количество дней в году уменьшилось из-за изменения скорости вращения планеты и влияния Луны.
Напомним, ученые сделали очередной шаг к выявлению так называемой Земли 2.0. С помощью нового метода исследователи нашли планету Kepler-725c, которая находится в зоне обитаемости и может иметь условия, благоприятные для жизни. Она вращается вокруг звезды, похожей на Солнце, и имеет массу в 10 раз больше, чем Земля.