В Ізраїлі археологи натрапили на сліди Ковчега Завіту

Розкопки / © dailymail.co.uk

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В Ізраїлі археологи виявили руїни, які, на їхню думку, колись були місцем зберігання Ковчега Завіту — священної золоченої скрині, описаної в Біблії.

Про це пише видання Daily Mail.

Згідно зі Святим Письмом, Мойсей поклав всередину Ковчега Десять Заповідей. Ковчег зберігався у Скинії — переносному храмі, збудованому незабаром після Виходу ізраїльтян із Єгипту, що традиційно датують приблизно 1445 роком до н.е. Хоча подальша доля Ковчега досі залишається загадкою, він зникає з біблійних текстів до навали вавилонян на Єрусалим у 586 році до н.е.

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Нещодавно експедиція на стародавньому біблійному місці Шіло розкопала кам’яну споруду, що відповідає за розмірами та орієнтацією опису Скинії з Біблії.

Директор розкопок у Тел-Шіло, доктор Скотт Стріплінг, повідомив: «Ми виявили монументальну будівлю періоду залізної доби І, яка точно відповідає біблійним розмірам Скинії. Споруда орієнтована зі сходу на захід та поділена у співвідношенні 2:1, як і в описі Святого Письма».

Окрім цього, археологи знайшли понад 100 тисяч кісток тварин, переважно овець, кіз і великої рогатої худоби, і здебільшого правої сторони тварин — що відповідає Левиту 7, де йдеться, що права сторона була призначена для жертвопринесень священникам.

«Це не випадковість», — сказав доктор Стріплінг у коментарі для Christian Broadcasting Network. «Докази жертвоприношень тут надзвичайні і майже повністю співпадають з біблійним описом».

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Знахідки кераміки датуються тим самим періодом, що підтверджує зв’язок місця із часом Скинії, яка, за біблійними відомостями, існувала майже 400 років до зведення Храму в Єрусалимі.

Шіло, розташоване в гірській місцевості Ефраїма, у Біблії описується як перший великий релігійний центр Ізраїлю. Саме тут первосвященик Елі керував Скинією в критичний момент історії ізраїльського народу.

У 1-й книзі Самуїла розповідається, що під час війни з филистимлянами ізраїльтяни принесли Ковчег на поле бою, сподіваючись на божественну підтримку. Однак план зазнав поразки — филистимляни захопили Ковчег, а сини Елі, Гофній і Фінеес, загинули.

Коли посланець повідомив про поразку в Шіло, він знайшов 98-річного майже сліпого Елі, який очікував біля воріт міста. Почувши про втрату Ковчега, Елі впав зі свого місця, зламав шию і помер.

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Святе Письмо підкреслює важливість цієї миті словами: «Він судив Ізраїль сорок років».

Доктор Стріплінг вважає, що його команда, ймовірно, знайшла саме ті ворота, де помер Елі.

Відкриття також включає масивну внутрішню стіну, що поділяє простір на дві частини. Згідно з книгою Вихід 26, внутрішнє святилище — Святе Святих — відділялося від зовнішнього приміщення завісою.

Саме в цій внутрішній кімнаті зберігався Ковчег Завіту, який вважався земним місцем присутності Бога.

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Левит 16:2 попереджає про святість цього простору: «Господь сказав Мойсею: скажи брату твоєму Аарону, щоб він не приходив у святе місце завжди за завісою, перед кришкою Милосердя, що на Ковчезі, щоб не помер».

Це узгоджується з пізнішими посиланнями у 2-й книзі Самуїла 6, де описано, що Ковчег був настільки святим, що торкання його або навіть погляд всередину міг спричинити смерть. Неправильне поводження з Ковчегом вважалося прямим порушенням Божої присутності.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що еовчег Заповіту із 10 заповідями знайшли під час секретного експерименту ЦРУ. Біблійна реліквія спочатку зберігалася у Святая Святих — найпотаємнішій кімнаті стародавнього Єрусалимського храму.