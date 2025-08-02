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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
66
Час на прочитання
2 хв

Морський мох: суперфуд чи модний тренд із соцмереж

Морський мох може стати наступним суперпродуктом, який швидко завойовує популярність завдяки своїм численним перевагам для здоров’я.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Морський мох

Морський мох / © Pixabay

Морський мох, або ірландський — колюча їстівна водорість, яку дехто рекламує як секрет сяючої шкіри, легкого схуднення та покращення здоров’я.

За даними Міжнародної ради з харчових добавок, люди збирають і їдять морський мох близько 14 тисяч років, і є докази використання його в медицині в Китаї ще 600 року до нашої ери.

Однією з причин зростання популярності морського моху стала поява 2023 року «Skin Glaze» смузі, який підтримує відома зірка Гейлі Бібер.

Смузі вартістю $20 містив саме морський мох і швидко привернув увагу до цього інгредієнта як до нового суперфуду.

У дописі про лікування хронічного запального захворювання шкіри, псоріазу, зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян сказала, що вона вживала смузі з морського моху як частину рослинної дієти.

А відомий інвестор Марк Кьюбан нещодавно підтримав стартап, який виготовляє жувальні цукерки з цього інгредієнта.

Експерти ствержують, що він має здатність підтримувати здоров’я серця, кишківника, імунної системи, очищувати шкіру, а також допомагати у втраті ваги.

У Мережі також є інформація, що мох допомагає схуднути. Але доказів, що морський мох сприяє зниженню ваги немає. Однак з точністю можна сказати, що морські водорості, включно з морським мохом, багаті полісахаридами — типом пребіотичних вуглеводів, корисних для кишківника.

Раніше повідомлялося, що кероб, або порошок з плодів ріжкового дерева, поступово набуває популярність як здоровий і натуральний замінник какао. Його використовують для приготування напоїв, десертів та навіть ліків.

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